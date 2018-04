La bandera de España más grande del mundo luce en Aragón

Si próximamente van a tomar el puente aéreo Madrid-Barcelona, reserven asiento junto a la ventanilla. El trayecto ofrece bellas estampas primaverales y la oportunidad de ver la bandera de España más grande del mundo . Todavía no ha terminado de ser instalada, pero ya luce a las afueras del municipio de Olvés , en la Comarca Comunidad de Calatayud.

Allí, a los pies de la Sierra de Pardos, en la margen izquierda del río Jiloca, se encuentran las plantaciones de cereza tardía de la empresa Mountain Cherry. Alberto Pérez es el gerente, y hace tiempo que llevaba en mente darle un toque patriota a la finca. ¿Cómo? Cambiando el color de las cubiertas que protegen el fruto del clima y de los pájaros.

“Lo habitual es colocar malla negra porque retrasa la cosecha, pero se me metió en la cabeza darme este capricho. Aunque hay estudios que revelan que tanto el rojo como el amarillo aportan azúcar, mi objetivo era formar la bandera y reivindicar el españolismo sin complejos”, explica Pérez, y remarca que está “alejado” de cualquier interés político.

“Hoy en día parece que esté prohibido lucir los colores de España, pero paseamos polos y camisetas con emblemas de Francia o Inglaterra. Solo pretendo dejar claro que quedan personas que no se esconden para defender nuestro país”, añade, antes de confesar que esta ocurrencia le ha costado “un pico”.

En color negro, la cubierta, de 22.000 metros cuadros de superficie, hubiese valido 46.000 euros. En rojo y amarillo, 40.000. “Está hecha de polietileno teñido y tiene las medidas exactas, es decir, las dos partes rojas suman las dimensiones de la amarilla central”, indica Pérez, y adelanta que “si la experiencia sale bien y sirve para promocionar el negocio, puede que haya más sorpresas”.

La rojigualda más grande

El 11 de octubre de 2017, horas antes de la celebración del día de la Hispanidad, una empresa inmobiliaria desplegó una bandera de España de 731 metros cuadrados en un bloque de viviendas de Valdebebas (Madrid). Por aquel entonces, esa rojigualda -equivalente a tres pistas de tenis- fue considerada la enseña más grande de cuantas se conocían, superando con creces a la de la madrileña plaza de Colón.

Ahora, la situada en Olvés (Zaragoza) pasa a ostentar este particular récord. “No tenemos la confirmación oficial, pero la diferencia con la de Valdebebas, que en su momento causó sensación, es evidente. La nuestra cubriría cinco campos de fútbol; no creo que haya ninguna así en todo el mundo”, concluye Pérez.