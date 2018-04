Tauste celebra con su tradicional dance el día grande de sus fiestas

Víctor Pola ha debutado hoy sábado como nuevo rabadán del grupo de danzantes de Tauste. Aunque ya subió a su primera torre en las fiestas de la Coronación, desde esta mañana sustituye a Javier Rodríguez que se integra como bailador en el grupo juvenil. El nuevo rabadán aprovechó su discurso para presentarse ante los cientos de personas que asistían al dance, una de las citas más tradicionales de las fiestas mayores. "Soy el nuevo rabadán, si alguno no me conoce, hijo de Chirriclán". En los versos que se mantienen en secreto hasta su presentación en público no faltaron alusiones a la devolución de los Bienes de las parroquias de la Franja, al movimiento independentista de Cataluña, las lluvias o la agricultura y tampoco olvidó al danzante Michel Campor, que se despidió tras casi 25 años de baile con los danzantes.

Campor recibió una placa para reconocer su trabajo en este tiempo. Compartió este momento emotivo con el rabadán saliente. Javier había desempeñado esta labor desde 2014 y ayer recibió el homenaje de sus compañeros. El mayoral, Carlos Lagranja, hizo entrega de los reconocimientos en una pausa durante la representación del dance. Un total de 70 bailadores integran los cuatro grupos del dance taustano , adultos, juveniles, infantiles y alevines, además del grupo femenino que no deja de crecer. Proyectos no faltan en el grupo. "El 26 de mayo actuaremos en Pamplona y Eibar, en junio en Valencia y en septiembre viajaremos a Ibiza por segundo año consecutivo. Además estamos trabajando para conseguir nuevos reconocimientos para este dance que ya es Fiesta de Interés Turístico en Aragón", explica Lagranja.

Cita con el Rosario de Cristal

El Rosario de Cristal de Tauste celebrará su centenario este domingo por la noche luciendo el nuevo sistema de iluminación con tecnología led que se ha instalado en los faroles durante los últimos meses.