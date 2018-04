El Ayuntamiento de Calatayud recomienda "extremar la precaución" ante la crecida del Jalón

En el Jalón a la altura de Calatayud, el caudal se ha estabilizado a las 13.00 en los 61 metros cúbicos por segundo, por debajo de los 64 que llegó a marcar a primera hora de la mañana pero todavía en nivel de aviso naranja. Por todo ello la carretera CV-901 que une Huérmeda y Embid permanece cortada por estar inundado el firme con el agua del Jalón. También permanece prohibida la circulación en el puente Argal y varios tramos de senderos paralelos al río en la ciudad bilbilitana también han sido precintados por precaución y ante una posible subida del caudal durante la tarde, que todavía no está determinada según fuentes de Protección Civil..

Asimismo, varias fincas de Anchada y en Huérmeda se encontraban anegadas, en este último punto incluso una planta sótano de una vivienda. Todo ello lejos de considerarse como crecida extraordinaria, según los límites fijados por Confederación. En Chodes, los registros de la CHE para el Jalón marcan que se encuentra con un caudal de casi 43 metros cúbicos por segundo en un estado normal.

Otro de los afluentes del Jalón, el Jiloca, marca un caudal en la estación de Morata de Jiloca de 35,46 metros cúbicos por segundo, y se encuentra en nivel de preaviso amarillo, con tendencia todavía al alza a las 13.00 horas. En el conocido como puente de Ladrillo de Calatayud, cercano a las vías del tren, la altura era cercana a los cinco metros según uno de los medidores.

Ante esta situación, que supera el límite que la CHE considera como caudal que desborda el cauce natural en Calatayud, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad coordinado con Protección Civil, Policía Nacional y Local. Desde el Consistorio se pide "extremar la precaución y evitar aproximarse al entorno de ríos y barrancos", especialmente en Margarita. A su vez, se aconseja sacar vehículos de garajes cercanos al río y evitar el estacionamiento en zonas próximas a él.

En el caso del Manubles, todavía en estado de "aviso" naranja, ha llegado a desbordarse produciendo el corte de la carretera autonómica A-1502 entre Berdejo y Torrelapaja durante tres horas, ahora ya se encuentra abierta. En este cauce, en la estación de Bijuesca, se han registrado a las 9.00 de la mañana casi 29 metros cúbicos por segundo y una altura de 2,27 metros, según datos del Saih de la Confederación Hidrográfica del Ebro es su máximo desde que hay registros en 1997.

Una vez la cresta ha pasado de Bijuesca el problema se registra aguas abajo. A las 12.30, el río se encontraba en tendencia creciente en Torrijo de la Cañada, donde la fuerza del caudal ha hecho que se desprendiera un muro anexo a uno de los puentes que cruza el río por el casco urbano. En este sentido, Daniel Portero, teniente de alcalde de la localidad, recuerda que de la situación "se dio parte a la CHE en su día, dijeron que lo iban a arreglar, no se ha hecho nada y a nosotros no nos dejan actuar".

En su puente de piedra se reunían durante la mañana varios vecinos que criticaban el estado del cauce, como es el caso de Ángela Moles: "Está todo lleno de basura, no dejan quitar ni una hierba. Hace 16 años se salió, me inundó la casa y no me pagaron nada". Una de las acequias cercanas a la calle Marti Lis ha hecho que la vía se haya inundado, dificultando el paso para los vecinos. La subida del caudal ha provocado afecciones en los terrenos y caminos agrícolas cercanos al cauce en Berdejo, Bijuesca, Torrijo, Villalengua, Moros y Ateca, algunos de ellos sin recibir todavía el mayor nivel. A su vez, se registraban pequeños desprendimientos en los márgenes de la carretera que pasa por todos ellos. "El casco urbano no está afectado, pero sí algunos huertos familiares”, explicaba el alcalde de Berdejo, Fernando Escribano.