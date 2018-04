El punto limpio de la comarca de Tarazona recoge 125 toneladas de residuos en un año

"La valoración es positiva, pero hay puntos concretos que debemos mejorar", señala Pedro José Resano, consejero delegado del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Algunas de estas mejoras ya se han producido, como una ampliación del horario de apertura: el punto limpio abre todos los días de la semana, y ahora con una mayor franja horaria.

En el primer año se han producido 1.830 entradas a las instalaciones. "La mayor parte de los usuarios del punto limpio son vecinos de Tarazona, el 90,38%, como es lógico ya que es el municipio más poblado", valora Resano.

El servicio, ubicado en el polígono industrial turiasonense, ha recibido más de 125 toneladas de residuos. "Creemos que esta forma de reciclar ha sido bastante bien aceptada. Hay que recordar que además la Comarca realiza cada tres meses una recogida de enseres en todos los pueblos", explica el consejero comarcal.

El 33,38% de los residuos recepcionados son peligrosos, como baterías, pilas o fluorescentes. "Lo que más se recoge es madera, voluminosos, electrodomésticos, pantallas y pequeña informática", detalla Pedro José Resano.

Las cifras son buenas pero pueden crecer en algunos casos como "deshechos de poda o escombros de pequeñas obras". "Si se recogieran más kilos, eso significaría que no se echan fuera del punto limpio. Tenemos que intentar que los vecinos sepan lo que aquí se recoge y lo que se puede reciclar para hacer un buen uso de las instalaciones y que no se realicen vertidos por caminos y lugares que no están destinados para eso", insiste.

En este primer año también se han realizado actividades de concienciación y numerosos escolares han visitado las instalaciones.