Pinilla alega indefensión ante el Supremo en su último intento por evitar la entrada en prisión

La Fiscalía y el Ayuntamiento de La Muela, que ejercía la acusación particular, también recurrieron el fallo dictado por la Audiencia Provincial. Pero mientras los acusados pidieron este jueves la revisión de sus condenas a la baja, estos plantearon al Supremo la necesidad de incrementar algunas de las penas. Si bien es cierto que con carácter previo al juicio hubo acuerdos entre el ministerio público y ciertos encausados, el primero no quedó conforme con la redacción final de la sentencia. Sobre todo en lo relativo a la exregidora, que fue condenada a 17 años de prisión cuando la acusación pública solicitaba hasta 37.

Dado el elevado número de recursos, la Sala de lo Penal concedió apenas media hora al abogado de Pinilla para resumir un escrito que supera los cien folios. Por ello, Palazón puso el acento en la supuesta situación de indefensión "material y efectiva" a la que se vio sometida su clienta tanto durante la instrucción del caso como a lo largo de la vista. El abogado recordó al Alto Tribunal que el compañero que representaba antes que él a la exalcaldesa, José Antonio Visús, renunció a su defensa el primer día del juicio alegando una pérdida de confianza con su clienta. Pese a ello, el presidente del tribunal decidió seguir adelante con la vista, decisión que para Palazón justificaría ya la nulidad de las actuaciones.

Cuando llegó el momento de tomar declaración en el juicio a Victoria Pinilla esta se negó a contestar a las preguntas del tribunal y de las acusaciones. "Me encantaría declarar señoría, pero sin abogado no puedo hacerlo. Me siento completamente indefensa", manifestó entonces la principal acusada. La respuesta de Pinilla dio lugar a un acalorado y tenso diálogo con el magistrado presidente, que tuvo que recordar a la exalcaldesa que la Sala no había aceptado la renuncia a su letrado y que, por tanto, este debía seguir defendiéndola.

Palazón explicó este jueves a los magistrados del Alto Tribunal que hasta que se le designó a él como abogado de oficio –el 2 de febrero– "Pinilla no tuvo ninguna defensa". De hecho, recordó a la Sala que la propia Fiscalía llegó a pedir la suspensión de la vista por este motivo. Por todo ello, el abogado entiende que las actuaciones deberían retrotraerse al momento en que la exregidora se quedó sin defensa.

Denegación de pruebas

Además de la supuesta "indefensión", el abogado de la principal acusada de la Operación Molinos alegó este jueves otros seis motivos para revisar la sentencia de la Audiencia de Zaragoza. Según Palazón, "se vulneró el derecho a la presunción de inocencia de Pinilla y se le denegaron varias pruebas". De ahí que ahora se muestre confiado en que el Supremo ordene repetir la vista o "aligere" notablemente las penas impuestas a su cliente.

De optar por la nulidad, todo apunta a que el pronunciamiento del Alto Tribunal se produciría pronto. Para la exalcaldesa de La Muela, esta sería la única forma de evitar su ingreso en Zuera.