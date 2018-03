La Casa del Traductor de Tarazona muestra las claves de la traducción poética

Allí se imparte un taller práctico de traducción poética donde se darán las claves y las herramientas necesarias para abordar la adaptación de poemas de un idioma a otro sin que estos pierdan su esencia.

Las sesiones están destinadas a traductores profesionales y su objetivo es que a la hora de realizar sus trabajos, consigan habituar el oído al ritmo y a musicalidad inherentes a un poema. Y es que, según indican los expertos, “hay composiciones que, a veces por sus títulos, exigen que se preste más oído a los versos que ojos al diccionario”.

Durante el taller, cuya duración es de tres días, se analizarán las traducciones de poetas españoles, irlandeses y estadounidenses contemporáneos, con poemas que se han musicalizado.

Se trabajará también desde la otra perspectiva, es decir, analizando poemas que se han creado desde la música, como ‘Now & In Time to Be’, de The Works of Yeats.

La Casa del Traductor de Tarazona es un consorcio formado por el Ayuntamiento, la comarca y la Diputación Provincial de Zaragoza. En ella se organizan actividades, talleres y charlas orientadas tanto al público en general como a profesionales en la materia. Durante el año también se ofrecen visitas a escolares de Tarazona, para que conozcan el centro y cómo funciona.

Además de difundir la labor de la Casa entre la población en general, la institución trata de favorecer el acceso de los profesionales a la traducción literaria. Para ello se convocan becas, las últimas lanzadas hace apenas varias semanas, con un presupuesto de 14.040 euros.