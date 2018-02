La bici que ha recorrido todos los pueblos (asfaltados) de Zaragoza

Las ruedas de la montura de Roy han pisado las 50 provincias del país, pero es en la suya, en Zaragoza, donde más esfuerzos ha invertido. Aprovechando que ya está jubilado, hace dos inviernos se propuso visitar todos los núcleos urbanos del territorio, emprendiendo una aventura que acaba de completar felizmente.

Como prueba, las fotografías que ha ido haciendo a la entrada de cada población. Su bici ha sido inmortalizada junto al cartel anunciador de unos 350 núcleos zaragozanos. Solo le falta Morán. Y no porque no haya estado. “Cuando le pregunté a un vecino que dónde estaba el cartel, me dijo -con mucha guasa- que en el mismo sitio que le iglesia”, explica Roy, sorprendido por que allí no hubiese templo.

“Me llamó mucho la atención eso y también que Murillo de Gállego sea el único pueblo que tiene el rótulo en castellano y aragonés. En Fayón (Faió) solo está en catalán”, añade, antes de detallar otro episodio curioso. “En Miramont no pude entrar porque había una cadena a la entrada. Al alejarme, topé con un señor que me dijo que ese pueblo lo ha comprado un particular y no está permitida la entrada”, indica el zaragozano, “enamorado” del Moncayo, de la Comarca de Calatayud y del Prepirineo.

“Tenemos parajes muy bonitos y me arrepiento de no haber echo más fotos a castillos, iglesias u otros monumentos. Sin embargo, turísticamente me quedo con Soria”, valora Roy, que también pretende peregrinar todos los pueblo que se reparten por la provincia vecina. “Mi mujer es de allí y por eso me muevo por la zona”, ensalza.

Curiosamente, a pesar de la extensión de Soria (10.306 kilómetros cuadrados) es menor que la de Zaragoza (17.274), hay muchos más núcleos de población. “En Soria hay 183 municipios y en Zaragoza 293, pero yo recorro también pedanías que no tienen Ayuntamiento propio. Eso sí, al llevar bici de carretera solo circulo por dónde está asfaltado”, aclara Roy, que calcula que únicamente le quedan alrededor de 20 núcleos sorianos por visitar.

“Me quedan dos días de ruta y los terminaré cuando mejore un poco el tiempo. Después, si por mí fuera, intentaría recorrer Aragón entero. Me lo he planteado muchas veces, pero me pilla un poco mayor y los desplazamientos serían mucho más largos", concluye.