El alcalde de La Muela afirma que el pueblo ha logrado "tumbar" la moción de censura

"Quiero dar las gracias a los vecinos de La Muela, porque son ellos los que han tumbado la moción de censura. Muchas veces se dice que la movilización de la gente no sirve para nada y aquí está la prueba de que sí logra cambiar las cosas". Con este argumento pronunciado con la voz quebrada por la emoción, el alcalde de La Muela, Adrián Tello, ha explicado este lunes a los cerca de 200 vecinos congregados en el Ayuntamiento que no se iba a celebrar finalmente el pleno extraordinario para echarlo como regidor.

Como adelantó este diario, la oposición ya no contaba con los apoyos necesarios tras la decisión del PAR de expulsar a sus concejales, por lo que a primera hora de la mañana se ha desconvocado la sesión.

Tello ha comparecido junto a los otros tres ediles de CHA, PSOE y Ganar La Muela que forman la coalición de gobierno, que han estado arropados no solo por sus vecinos, sino por destacados representantes de los partidos progresistas que sustentan esta coalición en minoría. Lo primero que ha hecho es leer la parte sustancial del informe del secretario municipal, que indica que la moción de censura ya no reúne los requisitos al no sumar la mayoría requerida por la ley electoral. Tras la expulsión de los tres ediles del PAR, al bloque de la oposición ya no le valía con sus siete votos, ya que ahora necesitan diez de los once representantes de la Corporación.