Absueltos los 5 acusados por la muerte de la mujer embestida por un novillo en Tauste

El Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza absolvió ayer a los cinco acusados por la muerte de Marisa Latorre, la vecina de Tauste a la que un novillo fugado embistió en el patio de su casa el 4 de mayo de 2014 . Por el fallecimiento de la mujer, de 50 años y con síndrome de Down, se sentaban en el banquillo los ganaderos José María A. G. y Alberto V. P., los promotores del espectáculo taurino , Antonio A. R. y Francisco Javier R. S., así como el operario David A. C., que se encontraba encima del camión del que se escapó el astado abriendo y cerrando puertas. Aunque todos ellos se enfrentaban inicialmente a un año de prisión como presuntos responsables de un homicidio imprudente, los cinco han sido finalmente exonerados.

Según ha podido saber HERALDO, las tres aseguradoras a las que se exigía la responsabilidad civil directa –incluida la del Ayuntamiento de Tauste– llegaron hace solo unos días a un acuerdo para indemnizar a los padres de la víctima. Parece que en estos tres últimos años no habían sido capaces de pactar qué parte de la suma correspondía pagar a cada una.Sin embargo, al abonar ahora los aproximadamente 150.000 euros que reclamaba la familia, esta ha retirado la acusación.

Para la Fiscalía, el suceso podría haberse evitado y fue consecuencia de un "absoluto descontrol y desorganización" en la carga y descarga del animal, que se escapó del camión durante la celebración de un desafío ganadero en la plaza portátil y recorrió 2,4 kilómetros por las calles del pueblo sembrando el pánico. Por ello, inicialmente atribuía a los cinco encausados un homicidio por imprudencia grave.

Al saber que los padres de Marisa Latorre habían retirado los cargos tras ser indemnizados, el ministerio público revisó también la calificación de los hechos y rebajó la imprudencia de grave a leve. De esta forma, pasó de pedir cárcel a una simple multa de 720 euros para cada encausado. Las defensas, a cargo de Enrique Trebolle, Francisco José García Berenguer, Pilar Bergasa y Camilo Deza, lograron además el perdón por escrito de los padres de la fallecida, que ayer presentaron a la magistrada y que permitió absolver a los acusados.

No era la primera vez que durante las fiestas de Tauste un astado conseguía escapar por las calles del pueblo. Pero aquel día el animal no se fugó hacia los campos, que suele ser lo habitual, puesto que el ruedo portátil se instala en las afueras, sino que enfiló la Vía Perimetral en dirección al casco histórico. Afortunadamente, pese a ser las 19.15, el novillo no se encontró a casi nadie en su camino. Sin embargo, al llegar al callizo Neverías, vio a un grupo de personas –la víctima y sus padres– en la puerta de una casa y arremetió contra ellas.

La inesperada presencia del astado sobresaltó a la familia, que rápidamente buscó refugio en el patio. Pero el novillo fue tras ellos y logró embestir y cornear tanto a Marisa Latorre como a su padre. Por suerte, la madre logró ponerse a salvo parapetándote tras una mesa. El hombre resultó lesionado, pero no tardó en recuperarse. Su hija ingresó en el Hospital Clínico y falleció seis días después.