Borja, un municipio con encanto más allá del Ecce Homo

La localidad de Borja, situada a 63 kilómetros de Zaragoza, es uno de los grandes atractivos turísticos de Aragón. Las casonas renacentistas como El Palacio de la Vera o la Casa de las Conchas se pueden ver dando un paseo por el centro del municipio. La Plaza del Mercado fue el centro comercial de la ciudad durante siglos y en la Plaza de España se encuentra La Casa Consistorial, construida en 1534 y de estilo renacentista.

Una ciudad que traspasó las fronteras del país con el famoso Ecce Homo, la pintura que dio la vuelta al mundo y que a día de hoy sigue siendo el principal punto de encuentro de cientos de turistas.

El Santuario de la Misericordia

La famosa pintura del Ecce Homo se encuentra situada en el interior de El Santuario de la Misericordia. Situado en las faldas del Moncayo ofrece a los turistas unas espectaculares vistas del paisaje y su entorno.

El Santuario ha pasado por diferentes reformas y ampliaciones que se reflejan en su fachada y en su interior. Esta compuesto por la Iglesia (en uno de los muros laterales se encuentra el Ecce Homo), el caserón y la ermita del Calvario.

Horario de visitas (Ecce Homo, Iglesia y Caserón):

Invierno: del 15 de septiembre al 30 de junio, todos los días de 10.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 h.

del 15 de septiembre al 30 de junio, todos los días de 10.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00 h. Verano;: del 1 de julio al 14 de septiembre, todos los días de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 h.

del 1 de julio al 14 de septiembre, todos los días de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 h. Navidad: días 24 y 31 de diciembre de 10.30 a 13.30 h. 25 de diciembre y 1 de enero CERRADO

días 24 y 31 de diciembre de 10.30 a 13.30 h. 25 de diciembre y 1 de enero CERRADO Precio: 2 euros.

Colegiata de Santa María

Situada sobre un templo románico la Colegiata es uno de los edificios más destacados de Borja. En 1982 fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional. En el exterior destaca el pórtico del siglo XIX y junto a él se encuentra un edificio del siglo XVI que hoy en día acoge El Museo de la Colegiata.

La Colegiata cuenta con dos torres con características diferentes. Una de ellas es de estilo mudéjar y es conocida como 'La Torre del Reloj'. La otra es 'La Torre de las Campanas' y fue acabada en el siglo XIX.

Enoturismo

No se puede hablar de Borja y no hablar del vino ya que el municipio es considerado como el territorio del vino. Cuenta con cultivos de viñedos y una gran variedad de bodegas. Unas tierras que debido a la variedad de la uva ‘garnacha’ son conocidas como ‘El imperio de la Garnacha’. La Denominación de Origen Campo de Borja es una de las cinco D.O. existentes en Aragón.

La estanca de Borja

La estanca de Borja es uno de los atractivos turísticos del municipio. El recorrido para llegar se realiza a través del camino de Tudela. Entre la ciudad de Borja y la Estanca podremos ver dos antiguos pilares: el llamado Pilar del Maco y el Pilar de Santa Bárbara.

La estanca de Borja es un estanque artificial de unas 14 hectáreas de extensión y de casi 500 años de antigüedad. Desde allí se puedes observar diferentes tipos de aves. Un lugar ideal para los mamantes de la ornitología y para hacer senderismo rodeado de naturaleza.

Otro de los edificios que se sitúa en medio de la naturaleza es la Casa de la Estanca. Servía para proteger la salida de las aguas y era también donde vivía el ‘estanquero’, encargado de cuidar la estanca.

