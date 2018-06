El pueblo fantasma de Belchite, una escapada obligatoria

El pueblo abandonado es conocido como Pueblo Viejo de Belchite. Durante el régimen de Francisco Franco, en lugar de reconstruir el pueblo se creó uno nuevo al lado conocido como ‘Belchite nuevo’, donde se trasladó la población.

Recorrer las ruinas de El Pueblo Viejo de Belchite es recordar la Guerra Civil española. Sus calles y edificios hablan por sí solos. A lo largo de la historia, Belchite ha servido como plató de numerosas producciones cinematográficas.

Iglesia de San Martín de Tours

Fue la parroquia principal del pueblo. De estilo gótico-mudéjar, su construcción inicial fue en la primera mitad del siglo XIV y después se realizaron varias ampliaciones. En el siglo XVIII se construyó la fachada principal que se puede ver actualmente.

Iglesia de San Juan

Situada en el centro del pueblo viejo de Belchite, era conocida como la Torre del Reloj ya que en la parte alta de la torre se situaba un reloj público para informar a los vecinos, un hecho habitual en Aragón desde el siglo XVI. En la actualidad se puede ver la torre que ha sido restaurada y un muro lateral.

Convento de San Rafael

Desde 1781 el convento perteneció a la orden religiosa de las Dominicas de San Rafael y desde su inauguración en 1781, fue un centro de enseñanza para niños pobres. Durante la guerra sufrió importantes daños y se construyó otro convento en el pueblo nuevo.

Iglesia y convento de San Agustín

Perteneció a la orden de los Agustinos Ermitaños quienes permanecieron allí hasta mitad del siglo XIX. Por motivo de la desamortización de Mendizábal tuvieron que abandonar Belchite. A pesar de esto, la iglesia continuó abierta al culto. En la actualidad, a pesar de los daños sufridos por la guerra, se puede observar su monumentalidad.

Arco de la Villa

El Arco de la Villa es considerado la entrada principal a Belchite ya que de él parte la Calle Mayor. De estilo barroco-mudéjar, no se sabe con exactitud cuándo fue construido, pero se cree que pertenece al siglo XVIII. Se encuentra en buen estado al haber sido restaurado.

Museo etnológico

El museo etnológico comarcal de Belchite muestra las formas de vida y producción agrícola tradicionales hasta bien avanzado el siglo XX en la zona central de Aragón. Existe la opción de combinar la visita diurna al pueblo viejo con el museo etnológico.

En la actualidad, se pueden recorrer las calles en ruinas, conocer la historia y las leyendas que se esconden detrás de este pueblo fantasma. Eso sí, para poder visitarlo es necesario comprar entradas de las visitas guiadas que ofrece el ayuntamiento de Belchite. Se puede visitar en horario diurno o nocturno.

Horarios de las visitas guiadas al pueblo viejo de Belchite:

Del 4 de abril hasta el 17 de junio:

Todos los días: 12 y 16 horas

Viernes, sábados y domingos a las 18 horas

Viernes y sábados a las 22 horas.

A partir del 18 de junio:

Todos los días de 12, 17 y 19 horas

Todos los días a las 22 (a partir del 1 de julio)

* Del 9 al 14 de junio no habrá visitas guiadas al pueblo viejo de Belchite. El 20 de Julio no habrá visita ni por la tarde ni por la noche y el 24 de agosto no habrá visita nocturna.

El precio de la entrada asciende a 6€ para la visita diurna, 10€ para la nocturna y 12€ si se desea visitar de día y de noche.

Horarios museo etnológico

Sábados: 10:00 - 13:00 y 17:00 - 20:00

Domingos: 10:00 - 14:00.

Niños menores de 14 años gratis. Opción de combinar visita diurna pueblo viejo + museo etnológico por 9 euros en la oficina de turismo de Belchite.

