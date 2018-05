El paraíso para las orquídeas de la Sierra de Albarracín

En la sierra de Albarracín crecen las orquídeas. Esto puede decirse, no solo porque ahora mismo están floreciendo en los montes, si no porque también lo hace el número de especies que se dan en su territorio. Para conocerlas, del 25 al 27 de mayo y del 13 al 15 de julio se organizan en la Sierra de Albarracín las III Jornadas de Orquídeas . «Cuando planificamos las primeras se conocían en la comarca unas 40 especies, ahora se han identificado ya 55 especies, algunas de ellas se han descubierto en estas jornadas y en otros casos, un mejor conocimiento de los géneros ha suscitado que lo que se conocía como una especie se ha diversificado en varias », señala Begoña Sierra, de Turismo Sierra de Albarracín, la Asociación de Empresarios Turísticos que organiza estas jornadas.

«Nuestra comarca tiene un territorio tan extenso que las orquídeas encuentran muchos ecosistemas en los que prosperar, la diferencia altitudinal, el diferente régimen de precipitaciones y la influencia del clima mediterráneo y el norteño dan lugar a esta gran variedad de especies», señala Sierra. «En estas semanas se pueden encontrar en la zona oriental de la comarca, por eso estas jornadas se realizan en Albarracín; más adelante se podrán ver por Moscardón o Frías, y por último en las zonas altas: Griegos, Guadalaviar, Orihuela del Tremedal...», añade.

Especies silvestres

Para la salida de la próxima semana «hay 27 especies distintas que podrían verse: varias de los géneros Oprhys, Orchis, Cephalantera, Dactylorhiza...», explica Sierra. Según sus requerimientos ecológicos pueden aparecer «en praderas, dentro del bosque, en la orilla de los caminos...» dice la gerente de Turismo Sierra de Albarracín.Las jornadas están especialmente pensadas para aquellos que quieran iniciase en el conocimiento de estas flores. Se trata de orquídeas silvestres, «que no son como las que vemos en las tiendas», advierte Sierra. De menor tamaño y muchas formas distintas, es necesario conocer el terreno para poder encontrarlas, para lo que se organizan estas jornadas.

«Son de colores llamativos y formas muy diversas, algunas parecen pequeños hombrecitos, las hay que imitan a los insectos, para llamar la atención de otros, que se posen en ellas y faciliten la polinización», señala Sierra.

La observación de orquídeas cuenta con muchos seguidores, apasionados por su afición. «Son aficionados a los que no les importa viajar para ver especies que no se dan en su zona», explica la organizadora. «La temporada comienza en el sur de España, donde las orquídeas aparecen ya en invierno. Cuando vienen aquí se encuentran con un lugar del que muchos no tienen demasiadas referencias, la sierra de Albarracín les atrapa y terminan volviendo en otras jornadas», añade.

Aire libre

Se trata de visitantes que buscan disfrutar del ocio al aire y de actividades en la naturaleza: «Por eso, solo programamos una charla inicial en la tarde del viernes, a su llegada a las jornadas, y después se realizan muchas prácticas de campo», dice Sierra.

«Nuestro guía es un experto de la zona y les ofrece también explicaciones sobre la flora y la fauna de los lugares que se visitan, y aprovechamos otros recursos naturales de nuestra comarca que se encuentran cerca de las zonas por las que se pasa. Les impresiona mucho ver la sima de Frías o el nacimiento del Tajo», señala la representante de Turismo Sierra de Albarracín. Las salidas se realizan siempre en grupos de 15-20 personas para evitar una masificación que podría alterar el entorno. Esta limitación permite ofrecer «un turismo personalizado», afirma Sierra.

En julio, del 13 al 15, se realizará unas segundas jornadas para la observación de orquídeas, con salida desde Tramacastilla. Se podrá ver en esa ocasión otras especies distintas a las de esta salida. Toda la información sobre las distintas convocatorias de estas jornadas puede consultarse aquí.

La afición a las orquídeas cuenta con no pocos seguidores, capaces de desplazarse para conocer las especies que no pueden ver en sus zonas de campeo habitual. A estas jornadas «llegan participantes de muchas partes de España», afirma Begoña Sierra, gerente de Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra de Albarracín (AETSA), organizadores de las jornadas. Son visitantes entre los que suele haber apasionados de la fotografía de naturaleza, una afición que pueden desarrollar también en estas jornadas en las que valoran «el tipo de paisaje que encuentran en nuestra comarca, que es un paisaje muy poco humanizado y, en general, muy distinto al de su lugar de origen».

