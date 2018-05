Vía Verde del Zafán: pedalear de la montaña al mar

Las Vías Verdes cumplen este mes 25 años desde su creación en España. La Vía Verde del Val del Zafán es una de las tres que existen oficialmente en Aragón. Se trata de un recorrido que atraviesa tres comarcas aragonesas: Bajo Martín, Bajo Aragón y Matarraña, y dos tarraconenses, Terra Alta y Baix Ebre. En total, 130 km de recorrido a través de un mosaico de paisajes, pero difícil de hacer de principio a fin por culpa de un gran obstáculo: la falta de adecuación del tramo de Bajo Aragón.

El punto de partida se encuentra en La Puebla de Híjar, en el Bajo Martín, donde recorre un tramo de 18 km, hasta Samper de Calanda, de pista señalizada y en buen estado. “Vienen muchos cicloturistas para hacer este tramo, aunque el cierto que el ‘corte’ que tiene la vía en Alcañiz es un problema”, afirma Ana Guiú, agente de desarrollo de la comarca, que cuenta con un amplio repertorio de rutas BTT, tanto para el turismo familiar como para el ciclismo extremo. “Hace unos años, desde la comarca se invirtió en acondicionar la vía y fue un acierto, porque se ha notado un crecimiento de visitantes por el turismo en bicicleta”, dice Guiú. “Muchos de los ciclistas que han hecho el recorrido hasta el Matarraña vienen en otro momento hasta aquí para hacer este tramo. Cuando esté arreglada la parte de Alcañiz, seguramente vendrán para recorrer la vía desde el kilómetro 0”, añade.

La vía entra por Puigmoreno en la comarca del Bajo Aragón, donde sus 21 km son un tramo problemático: el de Alcañiz. Miguel Ángel Estevan, concejal de Turismo del ayuntamiento alcañizano reconoce que “tal como está, no se puede recorrer: el piso no está adecuado, no se encuentra señalizada ni balizada, y actualmente discurre por caminos agrícolas por los que pasan camiones y vehículos agrícolas”. Desde el consistorio “hemos elaborado el proyecto para rehabililitar la vía, con un coste de un millón de euros”, explica Estevan, muy implicado en esta iniciativa. Para lograr esta financiación “estamos intentando que el Congreso declare la ruta como Camino Natural de Interés General”, dice Estevan. “El 7 de junio tengo una reunión en el Ministerio de Agricultura con este mismo objetivo”, añade el edil que afirma que “sabemos que existe una demanda porque nuestra oficina de turismo responde a muchas consultas relacionadas con la vía verde y sé que también les preguntan por nosotros en las de Tarragona”.