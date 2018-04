"Buscamos que el escalador saque lo mejor que tiene"

¿Qué resalta del papel de los equipadores, sobre lo que no se ve en cada competición?

Alejandro Jiménez: El equipador es una pieza clave dentro de una competición; desde el minuto cero que acepta el compromiso de equipar una competición, asume una responsabilidad que tendrá que negociar durante todo el trabajo. Antes del evento tiene que informarse del número de deportistas y sus perfiles, como también tiene que conocer el rocódromo donde se realiza la competición. A partir de aquí, el equipador planifica la estrategia que quiere llevar en la competición: lances, bloques, pasos largos, vías de resistencia, el bloque en el top, vías rápidas o más complejas… y debe manejar multitud de factores para hacer su trabajo, que son los que marcarán el desarrollo de la competición.

Arturo Campos: Que una competición salga bien y disfruten tanto el público como los competidores depende de todos los que trabajan por hacerla, incluidos patrocinadores y entidades, pero gran parte y por tanto gran responsabilidad es de los equipadores. Que las vías o bloques sean los adecuados es la clave, tienen que ser bonitos y espectaculares... ¡Que los competidores se metan en la prueba y saquen lo mejor que tienen!

¿Cómo se ajusta la dificultad a los participantes?

A. J.: Lo importante para ajustar la dificultad, es saber dónde estás tú, y tu nivel en ese momento, a partir de ahí yo suelo montar una vía que me sirva de referencia. Utilizando esa vía de patrón, equipo el resto de vías, más fáciles o difíciles, teniendo en cuenta la estatura de los competidores. Graduar con escala francesa cada vía se hace complejo y a menudo no es representativo. A dos escaladores, un mismo grado le puede parecer muy diferentes por la estatura o el tamaño de las manos, por ejemplo. Así que en edad escolar busco las debilidades que creo que tienen los escaladores y escaladoras de cada categoría, y monto las vías con una determinada característica.

A. C.: Con mucho cuidado. En adultos es más fácil no hay tantas diferencias físicas, también sabes lo que supone una competición...unas veces se gana y otras se participa. Con los 'peques' hay que tener más cuidado, tienes que tener en cuenta la diferencia de alturas en las mismas edades y tu altura respecto a la de los niños. Yo suelo escalar de rodillas y sin estirar los brazos para intentar ajustarme a ellos, sobre todo en las categorías más pequeñas.

¿Qué te preocupa/alegra más de cada ruta que montas?

A. J.: Me preocupa: que sean los movimientos muy repetitivos, que no se realicen los movimientos tal como los he diseñado, que sea lesiva, que se caigan al principio de la vía o que caigan todos en el mismo movimiento. Me alegra: que los competidores se diviertan escalando la vía, que entiendan y les cueste leer los movimientos y que sobre todo uno llegue a la última presa y el resto caigan unas presas más abajo.

A. C.: Me preocupa el estancamiento o empate de muchos escaladores por limitaciones injustas como la altura o envergadura, lo ideal es que las diferencias estén en la condición física o la buena lectura de las rutas. Como he comentado antes esto es mucho más difícil de conseguir con los peques. Es una satisfacción cuando no queda ningún competidor decepcionado por no haber podido subir por su altura o envergadura, y si no hay muchos empates ya es fantástico.

¿Qué perfil ha de tener un equipador?

A. J.: Un equipador ha de ser escalador con experiencia, tiene que tener el nivel de la competición que equipa y ser una persona creativa, con buen conocimiento del espacio y de las formas, que le guste trabajar en equipo, trabajar con presión, organizada y sobre todo tener seguridad en sí mismo pero sabiendo escuchar a los demás.

A. C.: Ser paciente, aprender de los errores, de los aciertos y de las competiciones. Es muy bueno haber competido antes alguna vez, es importante intentar sentir lo que siente un competidor antes de salir, donde pone en juego mucho esfuerzo, horas de entrenamiento y dedicación. Lo suyo es conocer el estado físico de los competidores. Los puntos fuertes y débiles; pero claro esto muchas veces es complicado.

Cursos de equipador en la Escuela Aragonesa de Montañismo

La Escuela Aragonesa de Montañismo comienza su calendario de formación 2018 con el curso de equipadores de escalada de competición. Este curso, que cuenta con la homologación de la Escuela Española de Alta Montaña (EEAM), se celebrará en Alquézar los próximos 18, 19 y 20 de mayo (más información en www.fam.es) y titula a quienes lo superen para diseñar las “pistas de competición” en las pruebas autonómicas de escalada.

El trabajo de montar las rutas corresponde a los equipadores. Gestionando las presas hacen realidad las competiciones, permitiendo que aquel escalador que afronte mejor la instalación con sus recursos técnicos, físicos y mentales, llegue más alto y se proclame ganador.

Por esto, el papel del equipador en una competición es, con permiso del escalador, protagonista necesario. Sobre lo que estos piensan, trabajan, diseñan, son los escaladores los que recorren estas instalaciones, y el público quien disfruta del espectáculo. Podrían ser calificados por esta labor como artesanos de la escalada.

