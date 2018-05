Una familia abre en la localidad de Fuentespalda la primera bioescuela del país

Alejandro25/05/14 00:00

Siempre es esperanzador escuchar sobre colectivos que luchan por vivir siguiendo el curso natural de las cosas, por otro lado y a mi parecer, de las pocas alternativas que nos quedan. Lo que no me queda claro es por qué este proyecto es bioescuela, entendiendo el significado popular de "escuela" como centro de estudio. Queda claro que quien lo visite aprenderá, pero también lo haría leyendo un libro, yendo a un museo o, incluso, limpiando la cocina y no por ello llamaremos "escuela" a dichas actividades. ¿Realmente enseñan y educan o solamente muestran cómo viven? Sinceramente encontraremos muchos proyectos colectivos análogos a este y existentes des de hace décadas. Los podemos visitar y aprender formas más sostenibles de vivir sin necesidad de pagar un precio por acceder y que, además, no tendrán la osadía de proclamarse los primeros en nada.