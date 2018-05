Exigen a Dinópolis y a otros cinco parques de ocio que permitan la entrada con comida

Victor27/08/13 00:00

Y en algunos sitios rizan más el rizo todavía: concierto de Coldplay en el Calderón. Obviamente no dejan pasar ni un botellín de agua ni nada. Y para colmo no te dejan pagar con dinero en las barras, tienes que comprar "tokkens" y pagar con eso, con lo cual ya tienes que hacer 2 filas en vez de una. Teóricamente los que no hubieses gastado los podías devolver y te devolvían la pasta (tercera fila en vez de una) pero obviamente el objetivo era que mucha gente tuviera prisa por irse y desanimada por la fila se quedara con los "tokkens" de las narices, más beneficio. Conclusión: no me gasté ni un euro dentro. Si quieren mi dinero por lo menos que me den facilidades para gastarlo, que no me lo pongan encima más difícil.