Los Amantes de Teruel, un imán para los "candados de amor"

Tenía que pasar. La costumbre internacional de los "candados de amor" ha llegado a Teruel, la ciudad que se promociona como destino amoroso en torno a la leyenda de Los Amantes. Cientos de estos cierres metálicos se acumulan en la barandilla que protege la escultura de los trágicos enamorados del siglo XIII, Isabel de Segura y Diego de Marcilla. Esta práctica, que quiere simbolizar compromiso amoroso, se inició con la colocación de la estatua enfrente del Mausoleo amantista en 2015 y ha seguido en aumento hasta hoy.

El anclaje de los candados de amor -una costumbre, que, según la Wikipedia, se remontan a un cuento serbio de la Primera Guerra Mundial- se ha extendido por todo el mundo desde el año 2000 y ha proliferado en antepechos de puentes de ciudades vinculadas al amor o turísticas en general. El caso más llamativo son las barandillas del Puente de las Artes, de París, que estuvo a punto de venirse abajo arrastrado por el peso de miles de candados.

La gerente del Mausoleo de Los Amantes, Patricia García, no cree que la implantación de esta extendida costumbre vaya a causas ningún destrozo en el patrimonio turolense, aunque apunta, que "ya no queda espacio para más candados". García, que cuestiona el simbolismo romántico de los denominados "candados de amor", señala que la Fundación de Los Amantes -gestora del complejo amantista de Teruel- "no colabora" con esta práctica.

Las parejas que deciden dejar su impronta en la barandilla de la plaza de Los Amantes de Teruel tienen que traerse el candado de alguna ferretería, porque entre los recuerdos de la tienda del Mausoleo no figura esta pieza metálica. Luego, al engancharlos, algunos turistas se toman la molestia de ilustrar los cierres con mensajes amorosos entre los que no faltan los corazones y los compromisos de amor "para siempre". Todo, supuestamente, muy romántico.