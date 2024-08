La presa de Mora de Rubielos, en riesgo de quedar fuera de servicio sin llegar a estrenarse

La presa de las Tosquillas, en Mora de Rubielos, quedará fuera de servicio a corto plazo si no se aprovecha para la creación de una nueva zona regable de 150 hectáreas para la producción trufera. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comunicará al Gobierno aragonés el próximo mes de septiembre que la generación de un regadío social es la única salida para poner en uso el pantano, terminado desde hace 17 años tras una inversión de 11 millones de euros y que nunca entró en explotación.

El presidente de la CHJ, Miguel Polo, explica que el regadío tradicional que, teóricamente, se iba a abastecer del pantano descarta esta opción porque dispone de alternativas de abastecimiento y por el elevado coste de explotación. Polo añade que, ante esta situación, "la única" solución para que el pantano no quede inutilizado es el nuevo regadío. "Se va a dar la paradoja de que la presa tenga que quedar fuera de servicio –sin aprovechamiento y en condiciones de seguridad– cuando ni siquiera ha llegado a entrar en servicio".

Polo planteó la situación en la que se encuentra el pantano de Las Tosquillas al alcalde de Mora de Rubielos, Hugo Arquímedes Ríos, en una reunión mantenida hace dos meses.

El presidente de la CHJ explica que los propietarios del regadío tradicional, que era el destinatario de la presa, no están dispuestos a costear la explotación de la presa porque disponen de soluciones para regar sus 443 hectáreas de huerta. Aprovechar el pantano pasa por la creación del nuevo regadío, una competencia del Gobierno aragonés.

Hugo Arquímedes Ríos afirma que el Ayuntamiento está "muy interesado" en el regadío social que se abastecería desde la presa y añade que el Gobierno aragonés ya dispone de un estudio para generar esta zona regable, que se destinaría a la producción de trufa negra, un cultivo en plena expansión en la comarca de Gúdar-Javalambre y que tiene el mercado asegurado.

El alcalde indica que la distribución del agua al nuevo regadío sería "por gravedad", lo que ahorraría costes de cultivo al no precisar de bombeos. A la producción trufera, se podrían sumar otros aprovechamientos, como el uso lúdico del pantano por el Ayuntamiento y el apoyo a la regadío tradicional.

Con estas utilidades, Ríos estima que la explotación del pantano "sería viable". Por el contrario, si la presa queda fuera de servicio, «sería muy difícil volver a ponerla operativa otra vez", advierte.

La impermeabilización, aparcada

La CHJ tenía previsto llevar a cabo una operación de impermeabilización del pantano, pero la ha descartado al no existir ninguna perspectiva de aprovechar esta infraestructura. Miguel Polo indica que habría que hacer una actuación para evitar filtraciones, pero "no merece la pena" ante el desuso del embalse. Aclara que aparcar la reparación no afecta a la seguridad de la presa, aunque sí a su capacidad de almacenar agua.

La construcción del pantano de Mora de Rubielos empezó en 1999 y la entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, fue la encargada de la colocación de la primera piedra. Estuvo acompañada del presidente del Gobierno aragonés, el desaparecido Santiago Lanzuela. Las obras del embalse sufrieron un largo parón en el año 2000 y el llenado en pruebas no se completó hasta 2018, pero sin ninguna previsión de entrar en servicio.