José Ángel Gil, arquitecto: "Restaurar el edificio más monumental de la plaza del Torico de Teruel urgía"

¿Como arquitecto responsable, ¿ha quedado satisfecho de la restauración del edificio modernista de Tejidos el Torico, la actual sede de la Caja Rural de Teruel y la joya de la corona de la plaza del Torico?

Sin duda. El resultado cumple todas las expectativas.

¿Era un monumento muy necesitado de restauración?

Sí, lo estaba. Desde lejos no se percibía el nivel de degradación que tenía. Pero cuando pudimos tocar los materiales de la fachada se vio claramente que precisaba de una restauración urgente. Si no, la degradación se hubiera extendido todavía más.

Acaba de presentar la actuación realizada en Tejidos el Torico en la Universidad La Sapienza de Roma. ¿Qué les ha contado?

La Sapienza es un referente mundial en el campo de la restauración. Para muchos, es la mejor universidad del mundo en esta materia. Querían conocer diferentes niveles de intervención en el patrimonio histórico a través de cuatro proyectos desarrollados en Aragón, y el primero que presenté fue la actuación en Tejidos el Torico. Fue un éxito. Varias personas que estuvieron en aquella presentación han venido después a visitar la fachada.

¿Impone intervenir en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad?

Sin duda. Un edificio como este tiene un gran valor histórico, patrimonial y artístico. A nadie se le escapa que es emblemático y singular. Intervenir en él supone una gran responsabilidad.

Además, forma parte de la plaza más representativa de la provincia de Teruel.

Por supuesto. Es un reclamo principal. Por ejemplo, en Las Bodas de Isabel es un escenario central de la representación sobre los Amantes de Teruel que todo el mundo conoce. En la Universidad La Sapienza, las imágenes que proyecté para mostrar la relevancia del edificio fueron de la celebración de Las Bodas. La gente es consciente de la importancia del edificio.

¿Le chirría ver este edificio modernista de principios del siglo XX como escenario de la leyenda medieval de Los Amantes de Teruel?

Los verosimilistas lo tacharían de anacrónico porque hay una diferencia temporal clara, pero, al margen de eso, es un escaparate representativo de la ciudad que aporta valor a la escenificación.

¿Asiste a la fiesta medieval de Las Bodas de Isabel?

Sí. Presencié la primera edición y he venido muchos años a verla.

¿Le gustaría ser uno de los personajes de Las Bodas que actúan en la fachada que acaba de restaurar?

Soy arquitecto y he visto lo bien que lo hace la gente que interpreta la escena de Las Bodas, que está preparada para eso. Aunque en 1995 participé en el rodaje de la película ‘Libertarias’, de Vicente Aranda, la interpretación es una faceta que se me escapa.

Cuénteme cómo fue su participación en el rodaje de ‘Libertarias’.

En mi época universitaria, se rodó ‘Libertarias’ en el Matarraña y, como el mundo del cine siempre me ha gustado, tuve la oportunidad y participé en aquella película. Intervine en escenas rodadas en La Fresneda, Calaceite y el Mas del Llaurador e hice de republicano y de nacional.

¿Le gustaría volver a ser actor y meterse en la piel de un personaje de ficción?

Sería precioso, pero creo que ese tren ha pasado ya para mí.

Podría presentarse a los ‘casting’ para Las Bodas de Isabel.

No, hay gente que ya lo hace muy bien.

El edificio de Tejidos el Torico también forma parte del escenario del acto más multitudinario de La Vaquilla, la puesta del pañuelo. ¿Le inquietó ver el pasado 6 de julio a esa muchedumbre exaltada provista de garrafas de calimocho al lado de la fachada que acaba de restaurar?

La explosión de júbilo que supone la puesta del pañuelico es indescriptible. Podría compararse al chupinazo de Pamplona. A raíz de esa expresión masiva de júbilo ya se han producido algunas salpicaduras de vino sobre la fachada, que está expuesta por su localización. Es difícilmente evitable algún pequeño accidente.

¿Es compatible esta fiesta, un tanto descontrolada, con la conservación del patrimonio?

Caja Rural ha hecho un esfuerzo importante colocando una lona exterior que ha evitado problemas mayores. Es de agradecer ese gesto por proteger el patrimonio.

¿A pesar de estos inconvenientes, le gusta La Vaquilla?

Sí, las fiestas de Teruel son espectaculares. Me encantan. Son puntos de encuentro y en ellas hay buen rollo. Mi familia política es de Teruel y soy un habitual de La Vaquilla, aunque este año no he podido venir.