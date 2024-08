Miguel Polo, presidente de la CHJ: "Si llega un plan de gestión de Los Toranes, lo estudiaremos"

¿Por qué hay que demoler la presa de Los Toranes de Albentosa, como acaba de sentenciar el Tribunal Supremo?

La concesión hidroeléctrica de la presa se extinguió en 2018. En el procedimiento había que determinar si merecía la pena continuar con la infraestructura o no. Y en ese caso procede la demolición. En su día, se construyó para aprovechamiento hidroeléctrico. No sirve para otra cosa. No es una presa de regulación. No sé por qué hay que justificar la demolición. En todo caso, quienes quieren dejarla tendrían que justificar por qué.

¿Por qué no puede mantener el aprovechamiento eléctrico?

En los últimos años, la central había dejado prácticamente de funcionar. En su vida tenía dos dos turbinas y una ya hace muchos años que se desmontó. Como producción de energía no aporta gran cosa y el explotador (Iberdrola) en ningún momento pidió continuarla. Solo defendió que no tenía la obligación de demoler la presa. Tampoco está justificada la viabilidad dado que las condiciones que se exigían cuando se puso en marcha son distintas a las actuales. Ahora tenemos obligación de respetar unos caudales ecológicos que han ido en aumento, lo que merma la capacidad de producción hidroeléctrica y el posible beneficio. Por otro lado, cualquier presa produce un impacto en los ríos y, si ese impacto supera a los beneficios, no está justificado mantenerla. Altera la dinámica fluvial, y la continuidad del río Mijares es importante para que siga transportando sedimentos.

La presa también se utiliza para el riego en Olba. ¿No es motivo suficiente para conservarla?

No, porque las necesidades de riego en Olba son muy bajas. No es necesario tener esa infraestructura para suministrar agua al regadío. De hecho, nosotros tratamos de buscar una solución para la reposición del riego con una instalación de bombeo con energía solar, pero la respuesta de los afectados ha sido negativa; se han enrocado en mantener la presa.

¿Hay alguna opción para conservar el pantano?

Si alguien demuestra un interés sobre Los Toranes y presenta un plan para mantener la infraestructura, el Ministerio lo estudiaría. Pero no ha llegado ninguna propuesta. La Confederación no está dispuesta a mantener la presa, con unos costes elevadísimos y unos problemas ambientales añadidos, para un uso que no requiere de esa infraestructura.

Los defensores de la presa esgrimen su utilidad contra los incendios.

En Los Toranes es imposible que recargue agua un hidroavión. De hecho, en los últimos incendios de la zona, los aviones han cogido agua en embalse de Arenós. Es una cabezonería mantener una infraestructura que no tiene ningún uso razonable. En cualquier caso, la Confederación no se ocupa de la lucha contraincendios. Si es necesaria para recargar los helicópteros, entonces debería manifestarlo el gobierno de Aragón y plantear un plan de mantenimiento de la infraestructura con ese uso, y lo podemos analizar.

¿Le sorprende el consenso político en contra de la demolición?

Su postura me parece irracional, porque estamos dando alternativas para el regadío.

¿Cuándo se va a proceder al derribo?

No hay ninguna previsión, porque la tramitación de un proyecto de derribo es igual que la de una presa nueva. En cuanto se nos notifique la sentencia, Iberdrola deberá presentar un proyecto de demolición y tramitarlo. Una vez haya un pronunciamiento ambiental, si todo es favorable, se aprobará el proyecto y se ejecutará, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo.

¿Puede ser un trámite largo?

Por supuesto, un año al menos. Habrá que definir qué es finalmente lo que se va a demoler. Si la solución permite la recuperación de la continuidad del río y no provoca problemas ambientales, se puede mantener alguna estructura que ponga en valor el interés patrimonial de la obra. No se le puede dar la vuelta a la decisión de demoler. No se puede mantener una presa que no sirve para nada, pero, como en otros sitios se ha hecho, cabría conservar alguna parte para dejar constancia.