Hallan vestigios de ocupación humana junto a un valioso conjunto de pinturas rupestres en Alcañiz

La Universidad de Zaragoza y el Taller de Arqueología de Alcañiz han descubierto restos de un posible asentamiento humano de época prehistórica junto a un valioso conjunto de arte rupestre de estilo levantino en el término municipal de esta última ciudad, en el paraje conocido como Pila Porquera.

El abrigo con pinturas rupestres fue descubierto hace algunos años por el arqueólogo e historiador alcañizano Jesús Carlos Villanueva en la margen izquierda del río Regallo, en un lugar de difícil acceso. El conjunto pictórico es ya de por sí singular, pues las representaciones de ciervos y otros animales que aparecen están situadas en el techo, a unos 60 centímetros de altura, y es necesario tumbarse en el suelo para poder contemplarlas.

Lo habitual en el arte levantino, datado entre los años 6.000 y 4.000 antes de Cristo, es que las pinturas se localicen en alguna de las paredes del abrigo, por lo que el yacimiento de Pila Porquera resulta muy particular. Su singularidad y el hecho de que, al haber sido realizadas sobre piedra arenisca –se erosiona con facilidad–, parte de las representaciones pictóricas se hayan perdido tras haberse roto en lajas la roca del techo, empujó a la Universidad de Zaragoza y al Taller de Arqueología de Alcañiz a llevar a cabo una investigación.

El objetivo del estudio, que ha comenzado con una excavación en varias zonas del suelo situadas bajo las pinturas, era encontrar los fragmentos del conjunto pictórico que podrían haberse desprendido del techo y cuyo hallazgo permitiría comprender mejor el significado de la representación artística que se conserva en el lugar.

Espacios sagrados

Sin embargo, los fragmentos no han aparecido y sí han salido a la luz vestigios de un asentamiento humano que podrían convertir a Pila Porquera en un abrigo especialmente particular. Y es que tampoco es habitual en la época en que se realizó el arte prehistórico levantino que junto a las pinturas aparezcan restos de la vida cotidiana de la población de aquellas fechas, pues esta no habitaba junto a los abrigos pictóricos, supuestamente considerados como espacios sagrados o, cuando menos, artísticos.

Los sondeos desarrollados por los arqueólogos se están realizando este mes de julio, dentro de un proyecto más amplio dirigido al estudio global de los conjuntos pictóricos de arte rupestre, muy abundantes en el término de Alcañiz.

En los tres cuadros abiertos en el suelo del abrigo de Pila Porquera aparecieron piezas de sílex -el material que usaron los hombres de la Prehistoria para fabricar sus herramientas– y un pequeño hogar con restos de carbón, elementos propios, todos ellos, de un asentamiento humano. Los restos han sido enviados fuera de Alcañiz para su análisis mediante la técnica del Carbono 14, lo que permitirá datarlos. Se espera que los resultados estén listos a finales de este mismo año.

"Pistas" sobre aquella cultura

Manuel Bea, investigador de la Universidad de Zaragoza que ha dirigido la excavación, destaca la importancia de los elementos aparecidos. "Nos dan pistas para conocer la cultura en la que se pintaron aquellos animales", explica. El arqueólogo admite que los restos hallados "era algo con lo que no contábamos".

En los sondeos han participado los alumnos de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza Raquel Gimeno, Alejandro Jordán, Gabriel Pascual y Ángel Tomey. Han participado también los arqueólogos José Antonio Benavente y Jesús Carlos Villanueva, del Taller de Arqueología de Alcañiz