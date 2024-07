Los turolenses que conquistaron el lejano Oeste

La historia de emigración a Estados Unidos y México que esconde Jabaloyas y su pedanía de Arroyofrío cobra protagonismo. De la pequeña localidad de la Sierra de Albarracín salieron, en las primeras décadas del siglo XX, 138 personas en busca de una vida mejor. La cifra convierte al municipio en aquel de la provincia de Teruel que más migrantes aportó a ambos países. El pueblo tenía entonces poco más de 900 vecinos, ahora 65.

El periplo que vivieron aquellos que marcharon, algunos de los cuales ya no regresaron, está siendo recogido en un documental. La productora aragonesa Prolight, en una apuesta de su director ejecutivo, Jorge de Bautista, ha seguido sus pasos hasta América, embarcándose en un viaje de 10.000 kilómetros como el que hicieron ellos. Estos días, rueda en Jabaloyas para cerrar el audiovisual -llevará por título ‘Cómo conquistamos el Oeste y a dónde nos llevó’- con el testimonio de una veintena de familiares de los emigrantes que siguen en el pueblo.

Parte de la familia Jarque Soriano a principios de 1900. Salvo la mujer de centro, el resto de los que aparecen en la imagen emigraría, al estar ya en América otros parientes. H. A.

Elsa Tercero, miembro del equipo de Dirección de Prolight, relata que supieron de la corriente migratoria de Teruel hacia Estados Unidos y México por artículos publicados en periódicos. "Creímos importante dar a conocer los relatos de los descendientes de aquellos emigrantes, que tienen un amor tremendo por sus pueblos y llevan sus raíces turolenses muy grabadas", explica.

Pero las iniciativas no terminan ahí. Dos nietos de emigrantes que regresaron a Jabaloyas, Fermín Yagües y Teodoro Pradas, han elaborado durante los últimos siete años las biografías de los 138 vecinos que se fueron a hacer las américas, un arduo trabajo de investigación cuyos resultados han sido cedidos al Ayuntamiento de Jabaloyas para que vean la luz en forma de un libro.

Fermín Yagües cuenta que nueve antepasados suyos fueron a México, empujados por las penalidades y la economía de mera subsistencia que existía en Jabaloyas. "Mi padre no conoció a su hermano, porque este se fue a México a trabajar cuando él solo tenía un año y ya no volvió", relata. Muchos fueron contratados para extraer cobre de la mina Bingham Canyon, en el Estado de Utah, mientras que otros fueron muy demandados como pastores de rebaños de ovejas en Idaho, donde se valoró la habilidad de los turolenses para el manejo de los animales y sus conocimientos sobre la trashumancia. Algunos se enriquecieron, pero la mayoría, no y regresaron a Teruel, si bien con abundantes ahorros que les permitieron arreglar su casa y comprar tierras.

Yagües mantiene la conexión con los descendientes de sus familiares al otro lado del Atlántico. Uno de estos, Carlos Yagües, primo suyo que reside en la ciudad mexicana de Tijuana, financia la escultura en bronce que está realizando el artista alcañizano Daniel Elena Bueno y que será instalada en Jabaloyas la próxima primavera en homenaje a todos los que emigraron de la localidad. Por su parte, Ayuntamiento y vecinos sueñan con hermanar un día el municipio con alguna de las ciudades a las que fueron a parar aquellos migrantes turolenses.

Al póker en Jabaloyas

Teodoro Pradas recuerda que, si bien de niño le pasaron inadvertidas, algunas de las costumbres que vio en su pueblo, Jabaloyas, delataban que los emigrantes regresados se habían traído consigo algunos hábitos estadounidenses, algo que comprendió años después. Explica que, por ejemplo, en el bar de la localidad todos jugaban al póker americano en los años 30 y 40 del siglo XX.

Sus dos abuelos, paterno y materno, regresaron a Jabaloyas, pero mientras para el primero su estancia de 5 años en Baja California fue solo un paréntesis laboral, el segundo volvió "enamorado de América". "Tomaba café largo con las comidas, hablaba inglés y quería que los nietos aprendiéramos a contar los números en ese idioma; siempre se refirió a aquel país como una tierra de oportunidades y riqueza, en la que el salario era 15 veces mayor que en España", señala Pradas.

Aunque ha perdido la relación con sus familiares americanos, Pradas expresa su alegría ante el movimiento surgido para recuperar aquella parte de la historia de Jabaloyas y Teruel. "Estaba a punto de desaparecer, pero entre todos vamos a lograr que no se olvide", subraya.