La demolición del Parque Infantil de Tráfico de Alcañiz, paralizada nada más iniciarse

El Ayuntamiento de Alcañiz comenzó este lunes a derribar el principal parque infantil de la ciudad, situado en la Avenida de Aragón, pero una orden del Servicio de Patrimonio de la DGA le obligó a paralizar los trabajos hasta que este organismo se pronuncie sobre una solicitud vecinal para declarar esta zona verde Bien de Interés Cultural.

El parque, construido en 1973, posee un singular circuito de bicis, con puente incluido, y zonas de juegos inspiradas en las famosas carreras automovilísticas del Circuito Guadalope de la ciudad, en los que muchos han dado sus primeras pedaladas.

Para evitar la pérdida de ese circuito y también al considerar que el vallado que posee el parque da seguridad a los niños, muchos vecinos se han posicionado en contra de su derribo, constituyendo la Plataforma Salvemos el Parque de Tráfico de Alcañiz. Pero esta coordinadora no ha logrado que abandone su idea el equipo de gobierno municipal de Alcañiz, que defiende la construcción de un nuevo recinto para ciudadanos de todas las edades con área de ‘pipicán’ y sin circuito para bicis ni cercado.

El nuevo parque costará casi un millón de euros –incluyendo una subvención de 484.000 euros–, un dinero con el que la plataforma cree que se podrían arreglar ese y otros parques de la ciudad, además de crear nuevas zonas verdes.

Jorge Santafé, portavoz de la asociación vecinal, estimó que el Ayuntamiento "no puede iniciar unas obras mientras haya un expediente abierto a la espera de ser resuelto en un sentido o en otro".

Este lunes, al comprobar que las obras estaban en marcha, la plataforma vecinal comunicó los hechos a la Guardia Civil y a Patrimonio y este último indicó al Ayuntamiento que debía paralizar las obras hasta la resolución del expediente.

Habrá resolución "en breve"

Desde Patrimonio explicaron que se está elaborando un informe al respecto y que la resolución se dictará “en breve”. El tiempo de ejecución de las obras del nuevo parque es de ocho meses y la subvención concedida para ellas al Ayuntamiento debe de estar justificada el próximo 31 de diciembre.

El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, indicó que “iremos viendo cómo se desarrolla la obra. No sé lo que pasará mañana y tampoco lo que pasará en diciembre”. Desde el inicio de la polémica sobre la demolición del parque actual y la construcción del proyectado, el alcalde ha insistido en que no cabían modificaciones, ya que si no se ejecutaba el proyecto se perdería la subvención.

Al respecto, el portavoz de la plataforma, Jorge Santafé, manifestó que “llevamos tiempo diciendo que no da tiempo a hacer el proyecto tal y como está estipulado sin pedir una prórroga y, si van a pedirla, se puede modificar el proyecto, por lo que se pueden solicitar otro tipo de cosas, ya que habrá más margen para poder ejecutarlo”.