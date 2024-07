Isabel Aaiún y su 'Potra salvaje' triunfan en Villel como en Cibeles: "¡Adoro Teruel!"

Las fiestas de verano de Villel siempre han tenido fama de grandes, pero la madrugada de este sábado la localidad turolense ha tenido la sensación de haberse superado. En su plaza Mayor han actuado Isabel Aaiún con su 'Potra salvaje' y el DJ turolense que ha llevado al éxito a esta canción, Fernando Moreno. Y solo cuatro días después de que ambos celebraran el triunfo de España en la Eurocopa con la selección en plena plaza de Cibeles en Madrid, ante miles de personas.

El buen ojo del Ayuntamiento al percibir ya la pasada primavera que el tema sería la canción del verano y, sobre todo, la mediación de Moreno, descendiente de Villel, han hecho posible que el dúo, en plena cresta de la ola, haya dado un concierto en este pequeño municipio bañado por el Turia.

La expectación fue máxima. Una hora antes la plaza estaba llena de gente de todas las edades, con predominio de vecinos y veraneantes, pero con una nutrida representación de personas de la capital turolense y de la vecina provincia de Valencia llegadas en autobuses -fletados para el evento- con el único objetivo de ver y escuchar en vivo a Aaiún y Moreno.

En primera fila, un grupo de adolescentes, casi todas con el cabello peinado como Isabel Aaiún, con trenzas de boxeadora. "Es por ella, sí, para apoyarle y que vea que la queremos mucho por haber venido a Villel, aunque también nos gusta este peinado", explicaba Alicia Domingo, pegada a la valla del escenario con su amiga Vero.

También pegada al tablado, Amparo Blasco, que había venido de Teruel con sus hijas. "Tengo la canción en el estado del móvil, cada vez que la oigo, mi ánimo mejora", afirmaba. A su lado, Sandra Borrás, auxiliar de enfermería e incondicional de Aaiún: "Me sé todas sus canciones, porque esta artista lleva cantando ya tres años, aunque solo se la conoce por 'la potra'".

El público disfrutó con el concierto, al que se sumó Fernando Moreno. Antonio García/Bykofoto

Pero no todos podían decir lo mismo. A un lado del escenario -ocupaba la cuarta parte de la plaza- Manuel Lozano confesaba que, del repertorio de Aaiún, conocía solo la que se ha convertido en la canción del verano. "Mi nieta me pide que se la ponga", explicaba. Pese a ello, este turolense y su amigo, Juan Vicente Férriz, habían ido a Villel "para darlo todo". "Bailaremos a tope, hemos venido a pasarlo bien", dijeron.

Cuando la cantante salió por fin a escena entre nubes de humo y mantones de Manila colgados de los pies de los micrófonos, la gente gritó de emoción. Móviles arriba para grabarse el espectáculo, todo el mundo empezó a corear el nombre de la intérprete de 'Potra salvaje' y a aplaudir.

¡Venga esas palmas, Villel!

La solista, con top plateado, pantalón vaquero negro ceñido, sin apenas maquillaje y con sus características trenzas, se metió enseguida al público en el bolsillo. "¡Venga esas palmas, Villel, que no se oyen!, repetía. Un rato antes de subir al escenario y tras una opípara cena con su banda en un restaurante de la localidad a base de jamón de Teruel, queso de Rodenas, filete de dorada y paletilla de ternasco, Aaiún ya confesaba su empatía con la provincia. "Me hace mucha ilusión venir a cantar aquí, al pueblo de Fernando Moreno. ¡Adoro Teruel!. Siempre me ha tratado muy bien", señaló la cantante segoviana, que ya actuó en marzo en Puertomingalvo y a principios de julio en Teruel.

La gente coreó las canciones de Aaiún. Antonio García/Bykofoto

Pero los asistentes aún tardarían en escuchar 'Potra salvaje'. El tema no llegó hasta después de una decena de canciones de estilo neofolk interpretadas por Aaiún y su banda, tras las cuales se incorporó a los platos Fernando Moreno haciendo sonar el famoso remix. La plaza de Villel estalló y todo el mundo empezó a gritar el nombre del DJ y a saltar sin parar.

Los asistentes llenaron la plaza Mayor de la localidad de Villel. Antonio García/Bykofoto

'Potra salvaje' retumbó entre las paredes de los edificios del centro histórico de Villel durante unos minutos apoteósicos en los que el público coreó la canción a grito pelado. Después, Moreno se quedó con los asistentes pinchando música y Aaiún se situó tras el escenario en un 'photo call' por el que el público pudo pasar para hacerse fotos con la estrella de la noche de Villel.

"Ha sido maravilloso. Yo solo conocía 'Potra salvaje', pero esta artista tiene otras canciones muy guapas", afirmaba Silvia Rodero, venida desde la localidad valenciana de Torre Baja. Para esta mujer y su pareja, José Antonio Vergara, Villel se anotó "un puntazo" al traer a Aaiún.