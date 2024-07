Tronchón cortará el suministro de agua a una veintena de granjas por la sequía

El Ayuntamiento de Tronchón cortará el suministro de agua la próxima semana a una veintena de explotaciones de ganado vacuno ubicadas en masías –aproximadamente la mitad de las que existen en el término municipal– ante la escasez de reservas hídricas del municipio debido a la falta de lluvias durante el año.

Así lo anunció este miércoles el alcalde de la localidad, Roberto Rabaza, quien explicó que, como solución, los ganaderos tendrán que dar de beber a sus animales el agua almacenada en sus propias cisternas o bien acudir al pueblo para llenar cubas en un depósito que todavía conserva un nivel de agua aceptable. Si las reservas municipales siguen descendiendo, el Ayuntamiento no descarta alcanzar un acuerdo con localidades próximas para que vendan agua a los propietarios de estas granjas.

Una de las seis balsas de almacenaje de Mirambel, con el nivel visiblemente bajo. Heraldo

La veintena de masías que se quedarán sin agua –las más productivas del pueblo, con un total de 600 vacas– venían recibiendo suministro a través de una red de hidrantes construida en las dos últimas décadas con subvenciones del Fondo de Inversiones de Teruel, el Fite, pero la sequía y el aumento de la población por la llegada del verano obligan a inutilizar por ahora estas conducciones para garantizar, a cambio, el consumo de agua de boca.

Rabaza explicó que en lo que va de año han caído apenas 100 litros de agua por metro cuadrado, cuando la cantidad habitual oscila entre 500 y 800 litros anuales. En 2023, Tronchón ya sufrió escasez de precipitaciones y el resultado ha sido una merma de las reservas del pozo, a 13 kilómetros del pueblo, del que se abastece la localidad.

El alcalde de Tronchón subraya que los dos últimos años "han sido los peores que se recuerdan en casi un siglo" y advierte de que, si el próximo otoño no llueve, "muchos ganaderos tendrán que cerrar, porque sin agua no hay pasto y no sale a cuenta comprar la comida para los animales". Ganadero de profesión, Rabaza lamenta que este año su ganado solo ha podido comer la hierba del monte durante un mes y a estas altura ya tiene que proveerse de pienso, "cuando en otras épocas había pasto natural hasta diciembre".

Agua de La Cuba

La situación que se vive en Tronchón se registra en Mirambel –otro municipio del Maestrazgo– desde hace ya un mes. Los ganaderos de esta última localidad van a llenar sus cisternas a La Cuba –a nueve kilómetros–, donde pagan 33 céntimos de euro por cada metro cúbico de agua. El Ayuntamiento solicitó a la DGA apoyo económico para ayudar a los dueños de la granjas a costear el transporte, pero su demanda no fue atendida.

Así de delgado es el chorro de agua que llega a Mirambel desde el manantial de abastecimiento. Heraldo

La falta de agua ha impedido, además, llenar la piscina municipal de Mirambel, quedando los vecinos sin este servicio público propio del verano.