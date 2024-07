El XIX Festival Internacional Buñuel llena Calanda de cine y cultura

Con el XIX Festival Internacional Buñuel-Calanda, la localidad aragonesa se convierte en el epicentro del cine internacional hasta este viernes 19 de julio. Proyecciones, conferencias y talleres tendrán lugar en tres espacios distintos: el Centro Buñuel Calanda, la Casa de Cultura Víctor Romero y el Castillo de Calanda. La entrada al festival es libre y gratuita hasta completar aforo, y a lo largo de la semana se proyectarán más de 17 filmes.

Javier Espada, director del festival, participará en el encuentro dedicado a las estrategias de coproducción entre Aragón y Mexico. Una fusión de industrias que compartirán sus puntos en común durante la sesión de este jueves 18 de julio en un coloquio con otros seis participantes de ambos lugares.

Las proyecciones se inauguraron este sábado con el documental "Cristina García Rodero, la mirada oculta" de Carlota Nelson. Un total de 5 documentales, 6 cortos y 6 largometrajes de distintos países competirán a lo largo de la semana por los premios al mejor de cada categoría, que votarán los asistentes. A esto se le añade un cuarto premio: El Buñuel-Calanda, que lo otorgarán la filmoteca de Zaragoza, Aragón Televisión y el propio festival.

Este lunes 15, el director de TV UNAM (Universidad Autónoma de Mexico) Iván Trujillo ha impartido con Javier Espada una conferencia sobre "Los olvidados", la película más importante de cuantas filmó Buñuel en México. Esta tarde ha tenido lugar la proyección del documental francés y tunecino "Les Filles d'Olfa" a las 18:00. El corto "Un genre de Testament" y el largometraje "Chien de la Chasse", ambos franceses, se proyectarán esta noche a las 22:00 en el Castillo de Calanda.

Proyecciones de los próximos días

La jornada del martes 16 contará con tres filmes distintos: Los dos primeros se podrán ver en la Casa de Cultura Víctor Romero. El cortometraje "The Present", producido entre España y Reino Unido por Farah Nabulsi, es el primero de ellos a las 18:00h. "Mediha" se proyectará después: Un documental estadounidense que trata las secuelas psicológicas de una víctima de cautiverio del ISIS. A las 22:00, la proyección de "Io, Capitano" tendrá lugar en el Castillo de Calanda. El largometraje italiano de Matteo Garrone se centra en dos senegaleses de 16 años, que deciden dejar su tierra natal para irse a Europa.

El miércoles 17 se visualizará "Sueños y pan" en la Casa de la Cultura Víctor Romero. La presentarán su director, Luis Muñoz "Soto", y George Steane, protagonista, a las 18:00h. A las 22:00, el Castillo de Calanda acogerá el cortometraje "La Gran Obra", de Alex Loras. La jornada cerrará con el largometraje "Calladita" de Miguel Faus. Ambas obras tratarán los contrastes sociales y las diferencias de clase desde distintas narrativas.

La mañana del jueves 18 se celebrará el encuento Buñuel-Calanda entre Mexico y Aragón a las 11:00h. A las 18:00, en la casa de Cultura, Sebastián Pelayo presentará "Home is Somewhere else", un animado documental de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos producido en EEUU y Mexico. A las 22:00h, Hugo Villa Smythe presentará el cortometraje "Camarera de Piso" de Lucrecia Martel. Después, Izrael Moreno presentará su largometraje "Julián", que nos acercará la historia de un joven mexicano que descubre lo que es el amor por primera vez.

Este viernes 19 se proyectarán los resultados del taller infantil de Luis Muñoz "Soto" a las 17:30 en la Casa de Cultura. La sesión de las 18:00h consistirá en dos proyecciones fuera de concurso: la primera, el corto de Borja Echevarría "Heredarán la Tierra", presentado por Raúl García Medrano. Después, Héctor Orozco presentará "El Gran Calavera", en homenaje a Luis Buñuel. La Gala Clausura tendrá lugar en el Castillo de Calanda a las 22:00h. Tras la entrega de premios, se proyectará la selección de cortos del Grand Tour Italiano, para después finalizar con algunos filmes restaurados de la Filmoteca de Zaragoza.

Más allá de lo audiovisual

En el Castillo de Calanda también se puede visitar durante estos días una exposición de carteles de los diferentes festivales de Arafilmfest, facilitados por Espiello, el Festival Etnográfico del Documental del Sobrarbe .

El sábado, tras la proyección de "Manolo Kabezabolo", el artista con más de 40 años de carrera musical dio un concierto para los asistentes del evento. El festival también dio su espacio este domingo a la literatura: Carlos F. Heredero presentó su libro "Iceberg Borau", donde recopila la obra del director de cine. La actriz Ruth Gabriel también presentó su libro "Mujeres de Cine": un homenaje a 30 actrices clásicas del cine español.

Al igual que en otras ediciones, a lo largo de las jornadas se está impartiendo un taller práctico para los más pequeños. Un máximo de 20 participantes entre 8 y 12 años se adentra estos días en el mundo del cine bajo la dirección de Luis Muñoz Cubillo "Soto". El taller empieza todas las mañanas a las 10:00 y dura hasta las 13:00, y su resultado se proyectará el viernes las 17:30.

A esto se le añade un nuevo taller, esta vez para adultos, que se realiza diariamente de 16:30 a 19:30 -excepto el miércoles 17-. Una oportunidad única para profundizar en el arte cinematográfico con un tope de 12 participantes, dirigida también por Luis Muñoz Cubillo "Soto".

Unas jornadas de reconocimiento y novedad

La inauguración del evento sirvió también como portal de reconocimiento al historiador y crítico cinematográfico Carlos F. Heredero. También recibió su homenaje Emilio Oliete, distribuidor y productor.

Emilio Oliete, en las jornadas del sábado Heraldo

Esta edición del BCIFF cuenta con producciones de diversas nacionalidades: España, Francia, Palestina, Túnez, México, Argentina, Reino Unido y EEUU darán lugar a unas jornadas llenas de variedad cinematográfica. Coincidiendo con el aniversario del primer centenario de la publicación del Manifiesto Surrealista, este homenaje a Buñuel es una forma de que su figura siga uniendo el cine, concretamente los proyectos aragoneses y los mexicanos.

La Gala Clausura de este viernes consistirá en los homenajes a la Filmoteca de la UNAM (Universidad Autónoma de Mexico) y Cannes Clasics, la entrega de premios, la selección de cortos de Grand Tour Italiano y la proyección de algunos filmes restaurados por la Filmoteca de Zaragoza.

La capital aragonesa acogerá la segunda parte del festival en septiembre, donde se podrá visualizar gran parte del programa gracias a la colaboración con la Filmoteca de Zaragoza.