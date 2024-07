Una tercera vivienda tendrá que ser derribada en Alcañiz tras el reventón de una tubería

Los técnicos municipales del Ayuntamiento de Alcañiz han acordado el derribo de otra vivienda más de la calle Trinidad, en el casco antiguo de la ciudad. El reventón de una vieja tubería el pasado 3 de abril provocó la rápida erosión de los cimientos de varias casas, además de afectar a la consistencia de la propia calle. Hubo que desalojar a cinco familias y, con esta, ya van tres viviendas perdidas.

Aquara, la empresa responsable de la gestión del agua y el alcantarillado, es quien asume las obras y quien deberá hacer frente a todos los gastos, según explicó el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, cuando se produjo el suceso.

Si bien las primeras casas derribadas, los números 16 y 18, no estaban habitadas, el número 20, que es la última vivienda declarada en ruina, sí estaba ocupada por su propietaria y familiares. Esta misma semana ha comenzado a tirarse. La dueña, que ha tenido que recibir atención psicológica, se mostró este miércoles "muy afectada". "Esto no se lo deseo ni a la peor de las personas", expresó, explicando que invirtió mucho esfuerzo en arreglar la vivienda en la que "se han criado todos mis hijos", por lo que tiene un gran valor sentimental para ella.

Estevan manifestó que "es una cuestión muy dolorosa para los afectados, pero inevitable, porque no aguanta la estructura". En un principio no se contempló tirarla y se optó por aplicar alguna solución, pero no fue suficiente.

"Colocaron una viga, pero no sirvió de nada. Me explicaron que, en mi casa, al estar al final de una pendiente, se almacenó mucha agua", lamenta la propietaria, que tiene claro que no quiere volver a edificar en esa zona por los riesgos que conlleva. Recuerda que, aunque le propusieron que se quedara con el solar, no contempla esta posibilidad.

Dos mudanzas

Esta misma vecina posee la vivienda colindante, el número 18, que igualmente tuvo que tirarse y que no estaba habitada. Todo ello aumenta el perjuicio que ha ocasionado el suceso a esta mujer y a su familia, que actualmente vive en un apartamento y que desde que se produjo el reventón ha tenido que mudarse dos veces por cuestiones de disponibilidad de las viviendas de alquiler, de cuyo pago se encarga la empresa gestora del agua.

En la calle, las viviendas se sostienen unas a otras, con paredes medianeras. Los vecinos no ocultan su preocupación, pues temen que más viviendas tengan que ser demolidas. Uno de ellos, que se encuentra de alquiler en una casa en la que han aparecido numerosas grietas a raíz de este suceso, explicó que ya está mirando opciones para mudarse: “Al final, también tirarán esta vivienda”, intuye.

No obstante, el alcalde ha indicado que, de momento, no se contempla el derribo de más casas. El del número 20, ha explicado, “era previsible, puesto que estaba muy expuesta, ya que la cimentación tiene más de 100 años”.