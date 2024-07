El joven de Teruel herido en los Sanfermines: "Volveré a verlos, pero pensaré si salgo a correr"

Alberto Sebastián Puerta, el joven de la localidad turolense de Monreal del Campo que ha resultado herido este miércoles en el cuarto encierro de San Fermín, permanece ingresado en el hospital Obispo Polanco de Teruel, a donde ha sido trasladado para ser operado de la rotura de rodilla que ha sufrido al caerse en el transcurso de la carrera junto a los toros en Pamplona.

"Me encuentro bien, pero a la espera de ver cómo resulta la operación", ha explicado desde su habitación en el hospital turolense, donde descansa rodeado de su familia.

Sebastián, de 28 años, ha relatado que ha sufrido la caída en la zona de Telefónica, al intentar esquivar "un montón de gente que había caído al suelo". "Y por querer evitar a la gente, me he caído yo también", ha dicho.

El joven, que acudía por primera vez a los Sanfermines y estaba acompañado por su novia, Miriam Gabalda, ha afirmado que correr al lado de los toros en Pamplona , "está muy bien como experiencia", si bien ha matizado que dependerá del resultado de su operación de rodilla que guarde o no un buen recuerdo de las fiestas pamplonicas.

"No me arrepiento"

"Quería hacerlo una vez en la vida y no me arrepiento de haber acudido, porque la emoción que se vive es muy fuerte. Estoy seguro de que volveré otro año a ver los Sanfermines, ahora bien, me pensaré si corro de nuevo junto a los toros", ha explicado. Para Sebastián, su caída ha sido una cuestión "de mala suerte".

Ha confesado que es muy aficionado a los toros y que, de hecho, participa en los ensogados de la Vaquilla de la capital turolense y en las sueltas de astados que a lo largo del verano se repiten por muchos pueblos de la provincia.

Ha subrayado que solo ver los recorridos de los Sanfermines "ya es muy bonito para quien es aficionado a los toros". "Participar en la carrera y que todo salga bien ya es una lotería", ha señalado.