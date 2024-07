El centro de salud de Utrillas logra atraer médicos tras tres años críticos por falta de personal

El centro de salud de Utrillas, que atiende a 5.200 personas de 14 municipios de la comarca Cuencas Mineras, ha conseguido que tres médicas en los últimos meses se incorporen al equipo de personal. Aunque aún faltan dos facultativos, un pediatra y una matrona para completar la plantilla del ambulatorio, la llegada de las tres profesionales supone cubrir plazas que estaban vacías desde hacía tres años.

El centro sanitario ha llegado a funcionar en algún momento con solo dos médicos de los 11 que le corresponden. El Salud ha tenido que abonar hasta 45.000 euros en indemnizaciones a tres facultativos del ambulatorio por una "excesiva carga de trabajo", según una sentencia del juzgado de lo Social de Teruel ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Dos de las nuevas profesionales se han sumado a la plantilla de Utrillas en la última semana. Llegadas hace apenas unos días desde República Dominicana, su país de origen, se han mostrado este miércoles muy contentas con su cometido. "Me encanta esta Comunidad, donde me han recibido muy bien y Utrillas me parece una localidad muy bonita; he venido a trabajar y no me importa desplazarme a pueblos pequeños el tiempo que sea necesario, porque soy muy guerrera", ha afirmado una de ellas, Clarisa Díaz.

La otra médica, Nicandra Montilla, confesó estar "muy emocionada" ante la labor que le espera. "Me gusta el trabajo dinámico y conocer bien a la gente y no me asustan los cambios, porque soy aventurera", afirmó. "Confío en hacer un buen papel en esta zona –agregó–, donde faltan médicos".

Las dos facultativas, con más de 20 años de experiencia profesional, comparten un piso de alquiler asequible que ha puesto a su disposición el Ayuntamiento de Utrillas para facilitar la llegada de médicos. El Consistorio, además, ha decidido ceder al Gobierno aragonés unos locales contiguos al centro de salud para habilitar viviendas destinadas a los médicos.

"Ha sido verdaderamente complicado"

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, que ha viajado este miércoles hasta las Cuencas Mineras para dar la bienvenida a las nuevas profesionales y mostrar su apoyo al equipo médico de Utrillas, ha subrayado que "ha sido verdaderamente complicado" encontrar a estas médicas. Ha explicado que "el ruido" generado ante la falta de sanitarios en la zona "no ha ayudado a atraer profesionales" y ha sido necesario recurrir "a los colegios oficiales de médicos, al boca a boca, e incluso a la ayuda de los alcaldes".

El consejero de Sanidad, la gerente del Salud, Ana Castillo, y el alcalde de Utrillas, conversan con los profesionales del centro de salud. Antonio García/Bykofoto

Ha anunciado que su Departamento seguirá en esa línea y en otras para dotar de médicos aquellos centros con déficit de personal y ha mencionado que el Gobierno aragonés dará todas las facilidades posibles para la llegada de facultativos. "Les apoyaremos no solo con la vivienda, sino con la formación continuada, la flexibilización de horarios o el ofrecimiento para que sus parejas vengan a trabajar, ya sea en el ámbito sanitario o en otros propios de la comarca.

Bancalero ha agradecido especialmente al alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, su aportación a la hora de buscar médicos y facilitar el alojamiento de estos. "Ha entendido que la colaboración entre administraciones es fundamental para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos", ha dicho el consejero sobre el regidor.

El consejero de Sanidad , José Luis Bancalero, charla con otra de las profesionales recién llegadas. Antonio García/Bykofoto

Si bien ha transmitido un mensaje de tranquilidad a la población de la zona afirmando que el centro de salud estará abierto las 24 horas, habrá asistencia a los pueblos y se acudirá al domicilio de quienes no puedan desplazarse, Bancalero ha advertido de que "hay que reorganizar a los profesionales", pues hay pueblos con pocos habitantes que tienen más días de consulta médica que otros con más población.

Moreno ha pedido al consejero que convierta la ambulancia de Soporte Vital Básico en una Uvi móvil, pues Utrillas está lejos del hospital de Teruel y el de Alcañiz. Ha solicitado además, más medios radiodiagnósticos para evitar desplazamientos de la población.