Teruel, a paso vaquillero con las charangas: "Es como hacerse cada día media maratón"

Teruel se ha convertido este lunes en la ciudad de las charangas. Veintiuna orquestas andantes –una por cada peña–, seguidas de una marabunta de vaquilleros, se han adueñado de las calles con su música y su empatía durante todo la jornada, aunque especialmente por la tarde, cuando las Fiestas del Ángel quemaban sus últimos cartuchos. El descenso del número de visitantes con respecto al fin de semana ha dado protagonismo a estos pasacalles que ya forman parte del conjunto de las tradiciones turolenses.

Las charangas proceden de distintos puntos de Aragón y comunidades vecinas, pero nunca faltan las de Valencia. Es el caso de Sucre Alt, de Sagunto, que amenizaba la jornada a Los Bohemios. "Llevo 30 años viniendo a Teruel, hasta me he hecho socio de la peña y me siento como en casa", explicaba el director de la banda, Vicente Martí. Él y el resto de los músicos se sentían afortunados de haber sido contratados por una peña de gente de mediana edad, pues los libera de las jornadas interminables, de hasta 14 horas, que viven las orquestas vinculadas a los vaquilleros más jóvenes. "Yo ya pasé esa tralla", afirmaba Martí.

‘Potra salvaje’ y ‘Pedro’

Durante horas, las 21 charangas han peinado el casco histórico de Teruel, interfiriendo unas con otras en el entramado urbano, heredado de la Edad Media, pero siguiendo finalmente cada una su camino. Al son de ‘Potra salvaje’ y ‘Pedro’ –de Rafaella Carrá–, los éxitos del verano, los vaquilleros se han recorrido la ciudad entera.

"Esto es una costumbre que pasa de padres a hijos. Es muy bonito seguir a la charanga por todo Teruel con su música tan alegre", confesaba Carlos Soriano, presidente de El Trago, que desfilaba junto al resto de su familia. No todo ha sido ir al ‘paso vaquillero’, un movimiento a medias entre bailar y caminar que permite resistir muchas horas tras la charanga. La peña entera, como el resto de asociaciones, se ha detenido en varias barras de bar instaladas en la calle para apagar la sed y reponer fuerzas, lo que se conoce en Teruel como "remojo".

Charanga en la Plaza del Torico este lunes.] Javier Escriche

Con El Chasco iba la charanga de Azuqueca de Henares (Guadalajara) El Conejo de la Loles. Pedro Tarabillo, su director, confesaba empezar a sentirse un tanto cansado tras tres días de actuación. "Venir a Teruel es hacerse más de media maratón al día. El año pasado sumamos 94 kilómetros, casi lo suficiente para conseguir el sello del Camino de Santiago", explicó el músico. Otro miembro de la banda, Diego Zeta, señaló que el público turolense es "muy exigente y disfrutón" con las charangas. Y es que la Vaquilla "es una fiesta única en su concepto, porque se celebra en el centro de la ciudad, como se ha hecho siempre, manteniendo el arraigo", destacaba Zeta.

Pese al largo recorrido a pie que se realiza con la charanga, los turolenses aguantan. "Es llevadero, porque estamos acostumbrados y hay descanso a ratos", afirma Sandra Les, de El Trago. "Además, sarna con gusto no pica. Una Vaquilla sin charanga no es Vaquilla", subrayó la mujer.