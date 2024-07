Los toros ensogados de Teruel dan un juego desigual y resbalan en el ensayo de suelo antideslizante

Los cuatro toros ensogados que protagonizaron el acto más genuino de las fiestas de la Vaquilla de Teruel han dado este lunes un juego irregular en sus recorridos por la plaza del Torico y sus alrededores bajo el control de los miembros de la Soga y Baga, que han manejado las cuerdas atadas a la testuz de los astados para evitar cogidas. Aunque ha habido algunas caídas, no se ha registrado ningún herido de consideración. En ensayo realizado para mejorar la adherencia del público, los sogueros y de los toros ha resultado parcialmente fallido porque las reses sufrieron más caídas en la zona impregnada que en resto del pavimento.

Las reses, de Teodoro Adell de Castellote, han sido trasladadas a pie de madrugada desde la plaza de toros hasta los corrales de la Nevera, en la ronda de Dámaso Torán, desde donde han salido a recorrer el centro de la ciudad a partir de las 18.00. Durante el traslado matutino, un corredor ha recibido un pinchazo de un toro que le causó una herida leve.

Por la tarde, con la plaza del Torico y sus alrededores llenos de público, los toros han presentado una movilidad irregular. El primer astado en salir a la calle se ha atascado y ha tenido que ser retirado en un cajón con ruedas. La situación ha mejorado con las otras tres reses, que, tras una parada en torno a las 20.00 para la merienda de los vaquilleros, han vuelto a salir por las calles del centro de la ciudad en una segunda ronda de carreras.

El publico ha aplaudido las acciones de los miembros de la Soga y Baga cuando han evitado cogidas y cuando han colocado a los toros manejados con una sola cuerda, la soga, la segunda maroma –la baga, para tirar del animal desde atrás– con el objeto de trasladarlos de vuelta a los corrales de la Nevera.

Uno de los corredores habituales de los toros ensogados, Marcos Cirugeda, ha explicado que "los dos primeros toros han funcionado muy mal, aunque la tarde ha mejorado con el tercero y el cuarto". Otro aficionado, Gabi González, ha remachado que el tercer toro ha sido "muy bueno". Ambos han coincidido, no obstante, en que la prueba de tratamiento antideslizante realizada en un sector de la plaza incrementó los resbalones de los toros, aunque ha mejorado el agarre de las zapatillas del público y de los miembros de la Soga y Baga.

Un exmiembro de la Soga y Baja que ha siguido de cerca el festejo, Luis Cortada, ha valorado muy positivamente el comportamiento de los tres toros finales, que ha comparó con Cartageno, un ejemplar que, debido a su excelente rendimiento con la soga, fue indultado y repitió en la Vaquilla.

El concejal delegado d la Plaza de Toros, Carlos Méndez, ha admitido que el resultado del ensayo antideslizante "es mejorable", sobre todo respecto de las reses, aunque ha recalcado que los sogueros y el público se han sentido más seguros con la impregnación. Ha apuntado la posibilidad de probar otro producto en 2025 en busca de un mejor resultado.

El portavoz de la Soga y Baga, Rubén López, ha lamentado que el tratamiento antideslizante "no está funcionando" y, en lugar de evitar los resbalones de los toros, los ha propiciado. A su juicio, ha sido un ensayo fallido.

El presidente del Tribunal Superior, "emocionado"

Entre los corredores de los toros ensogados, ha figurado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el turolense Manuel Bellido, que tras pronunciar el pregón de las Fiestas del Ángel de 2024 ha querido aprovechar la ocasión para disfrutar de su festejo más característico. "Ha sido muy emocionante", ha afirmado Bellido, que ha podido reencontrarse con conocidos que no veía desde hacía años. Ha indicado que hace más de 20 años que no corría los ensogados, un festejo que le gusta, pero en el que, ha confesado: "No destaco por mi atrevimiento".

Tras la celebración de los toros ensogados, el cierre oficioso de las fiestas se producirá cuando, a las 24.00 de este lunes, dos miembros de la peña Los Marinos -la misma que se encargó de poner el pañuelo rojo al Torico e iniciar así las fiestas-, Arturo García y Roberto García, retirarán el pañuelo a emblemática estatua y se lo devolverán a la alcaldesa, Emma Buj, a las puertas del Ayuntamiento.