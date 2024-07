José Miguel Cañada: "Para aguantar la Vaquilla, hay que tomarla con calma"

¿Cuántos años lleva de peñista el presidente de Interpeñas de Teruel?

Llevo desde 1977, hace 47 años.

¿Siempre fiel a El Despiste?

No. Hasta 1989 fui de la peña Los Chachos, pero en 1989 fundamos la peña El Despiste, con la que esta Vaquilla cumplo 35 años.

Como veterano vaquillero, ¿qué recomienda a quienes vengan por primera vez a la Vaquilla? ¿Qué es lo que no pueden perderse?

Alguien que venga por primera vez a la Vaquilla tiene que ir el sábado a la puesta del pañuelico en la plaza del Torico y, antes de eso, debería ir a ver cómo se toca el Campanico. Y, sobre todo, tomárselo con mucha tranquilidad. Que la fiesta es larga y hay que tomársela con mucha cabeza para aguantar hasta el final.

¿Qué papel juegan las peñas en la oferta festiva de la Vaquilla?

Tienen un 99,9 por ciento de importancia en la fiesta. Sin las peñas, la Vaquilla no sería la fiesta que es. El protagonismo de las peñas crea la fiesta. Sin ellas, esta fiesta no sería igual. La verdad es que en pocas ciudades de este tipo tienes 20 conciertos a la vez, gratuitos y totalmente abiertos para todo el mundo. Eso no existe en ningún otro sitio.

¿Cómo acogen las peñas al forastero?

Bien, como a uno más. Aquí todo el que venga a divertirse es bienvenido.

¿Hay que pagar entrada o hace falta invitación para disfrutar de las verbenas que organizan las peñas vaquilleras?

No hay que pagar nada ni tampoco es necesario que un socio invite a los visitantes. Ellos solitos se introducen en el ambiente festivo.

Y vamos con el eterno debate. ¿Qué prefiere la charanga, la orquesta o el DJ?

Yo, desde que en 1977 me hice por primera vez de Los Chachos, he sido siempre un entusiasta de la charanga, aunque en aquella época el viernes no había orquesta ni DJ ni nada, porque la fiesta no empezaba hasta el sábado. Acompañó a la charanga de mi peña por las calles prácticamente todos los días. Soy partidario de la charanga al cien por cien.

Pero, entre la gente joven, ¿no está un poco en decadencia esa forma de disfrutar de la Vaquilla frente a otras alternativas musicales como los DJ?

¿Por qué? -lo dice con expresión de incredulidad- Cada uno se divierte con la música que más le va. Conozco a muchos jóvenes que son más aficionados a las charangas que a los DJ. Hay gente para todo: para DJ, para orquestas y para charangas. Cada uno puede ir donde le apetezca.

Pero, según usted, ¡larga vida a las charangas!

Eso, ¡larga vida, siempre!

Mañana, lunes, se corren los toros ensogados por el centro de Teruel, el festejo más genuino de las fiestas de la Vaquilla. ¿Va a participar?

Siempre he sido corredor de los ensogados. Lo que pasa es que en los años 90, por la masificación que había, dejé de hacerlo, pero me gustan. Ahora cada vez voy menos porque mi responsabilidad como directivo de la peña no me deja tiempo, pero he ido muchos años y me encantan.

¿Este año va a correrlos?

No lo sé. Depende de cómo vayamos con la peña.

Porque son toros ensogados, pero no inofensivos.

No, no son inofensivos. Hay que tener mucho cuidado y saber correrlos. La gente de Teruel sabemos dónde ponernos cuando llevan la soga y la vaga -las cuerdas que tiran de toro desde delante y atrás, respectivamente-. A veces, hay gente que no tiene precaución con el toro ensogado, pero es muy peligroso porque son reses de casi 500 kilos que en un movimiento de cabeza pueden levantar a una persona a tres metros de altura.

¿Hay algo que no le guste de la vaquilla, algo que mejorar?

A los que somos vaquilleros nos gusta todo. Yo no cambiaría nada. Estoy totalmente satisfecho con la trayectoria de la Vaquilla. Desde los años 80 ha evolucionado muy positivamente. Las peñas también y actualmente gozan de una salud excelente -las peñas vaquilleras suman unos 10.000 socios-.

¿No le parece que hay demasiada suciedad en la calle?

No. Yo he estado en las fiestas de la Magdalena de Castellón, en las Fallas de Valencia, en el Pilar de Zaragoza y en todas ellas hay suciedad. Es inevitable. Cuando hay una masificación así hay suciedad. Lo que pasa es que luego los servicios de limpieza tienen que ser efectivos y recoger los desperdicios cuanto antes. Pero una gran aglomeración de gente conlleva suciedad. Como he dicho, eso no solo pasa en Teruel, también ocurre en Pamplona, Valencia, Castellón o Zaragoza. Donde se concentra la gente, ensucia.