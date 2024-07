Fernando Moreno: "Es un privilegio pinchar 'Potra salvaje' en Teruel, donde nací"

Tras el éxito de su versión remix de la canción ‘Potra salvaje’, esta Vaquilla pincha en cuatro peñas ¿Cómo se organiza?

No está siendo complicado porque la Vaquilla tiene un montón de horas de música, desde las cinco de la tarde hasta las siete de la mañana. Hago sesiones de dos horas y me da tiempo de ir de peña en peña porque están todas cerca, concentradas en el casco histórico de Teruel.

El tema está triunfando en todas partes y también en las fiestas de Teruel, su ciudad natal, donde no para de sonar. ¿Cómo se siente?

Estoy muy contento. Me ha cambiado la vida en los últimos meses con tantas entrevistas en los medios de comunicación. Me están llamando de un montón de ciudades para que actúe en las fiestas. Para mí, es un privilegio poner la canción en las peñas turolenses, en una fiesta con un buen rollo increíble, que no se respira en ningún otro sitio.

Lleva 15 años pinchando discos en la Vaquilla. ¿Esta vez es diferente?

Sí, noto más el cariño de la gente. Me vienen muchos padres con papel y boli para que les dedique a sus hijos ‘Potra salvaje’ y al terminar la actuación muchas personas se acercan para felicitarme o saludarme. Gusta a todas las edades. Soy muy feliz sobre el escenario al ver las caras de alegría que pone la gente con la canción.

¿A qué atribuye el éxito del tema musical?

‘Potra salvaje’ transmite algo que no transmiten las demás. La gente se ha identificado con la letra, que habla de la libertad y de mujeres empoderadas, y se lo ha tomado muy a pecho. Está saliendo mucha música latinoamericana con una letra muy sexista y yo creo que algunos se están cansando. ‘Potra salvaje’ tiene además una bonita historia, porque ha empezado desde la humildad. No la ha lanzado un gran productor ni un gran Tiktoker o una cantante famosa.

¿Cómo empezó todo?

Vi que en mis actuaciones me pedían esa canción, compuesta y cantada por Isabel Aaiún, que es de Segovia. La escuché y ya percibí que era un tema diferente. Contacté con el coproductor, Pablo Mora, y propuse llevarla al estilo Hard Dance, que es lo que me gusta a mí producir. Lo hice y, en cuanto salió a las plataformas digitales y a redes sociales, se hizo una pequeña bola de nieve hasta llegar a ser la segunda canción más viral del Planeta. La noche de este domingo, a las 2.00, actuamos juntos Isabel Aaiún y yo en la peña El Disfrute

¿Consigue tiempo para disfrutar de la Vaquilla cuando se baja del escenario?

Pues no, la verdad. Estos días voy del escenario a la cama y a la inversa. Pincho hasta las siete de la mañana, me echo a dormir, como un poco al levantarme y vuelvo a las actuaciones en las peñas.

¿Qué le dicen sus amigos peñistas? ¿Le echan de menos?

Me dicen que disfrute del momento, que me lo merezco después de tantos años en la música. Me motivan mucho.

¿Cuándo empezó como DJ?

Llevo desde los 16 años. Comencé en los pubs turolenses y luego pasé a estar en discomóviles. En realidad, llevo más de 20 años en la música. No concibo mi vida sin ella, es mi pasión y no tengo otra cosa en la cabeza.

¿Qué proyectos tiene entre manos?

Acabo de terminar una canción con un cantante turolense, Mario Lafuente. Se titula ‘El niño’. La estrenamos el pasado viernes, en el arranque de la Vaquilla en las peñas y también tuvo mucho éxito. También estoy trabajando con un productor de rock de primer nivel, pero no puedo desvelar aún su nombre.

Habrá cambiado su ritmo de vida y trabajo. ¿Le está costando acostumbrarse?

Me estoy adaptando. Este verano me han llamado de Almería, Sevilla, Salamanca, Zaragoza, Castellón, Ciudad Real y otras ciudades para actuar en fiestas de verano. También me han nombrado embajador de la Supercopa de España de Toros. Entregaré los trofeos a los campeones y sonará mi música. Son cosas que no conocía antes de ‘Potra salvaje’.