Luis Ciprés, endocrinólogo: "No hay milagros; quien quiera perder peso ha de poner de su parte"

Es uno de los ocho médicos españoles –el único en Aragón– que participó como investigador principal en los ensayos de tirzepatida, el fármaco antidiabético y antiobesidad más potente hasta la fecha y que acaba de llegar a las farmacias. ¿Cómo fueron los experimentos?

El ensayo clínico en el que participé, denominado Fase III, consistía en estudiar una nueva molécula no comercializada todavía en pacientes con diabetes tipo 2, la que padecen los adultos. Se analizaron los beneficios del fármaco a distintas dosis y su seguridad y se comparó con otros medicamentos. Se medían sus efectos sobre la diabetes, pero sorprendió su gran eficacia para la pérdida de peso.

¿Cuánto adelgazaron sus pacientes?

A las 52 semanas perdieron 12,9 kilos de media, un 25% de su peso; una media importantísima. Y mejoró mucho el control de la diabetes. No se dio ningún efecto secundario importante. El ensayo duró tres años y, al acabar, los pacientes volvieron a coger peso. Me decían ¡qué lástima! Las alternativas en el mercado eran menos eficaces.

¿Es la cura para el sobrepeso?

Una ayuda importante. A mis pacientes les insisto en que no hay nada milagroso. Cualquier intervención médica debe ir complementada de hábitos saludables: dieta mediterránea y ejercicio físico regular. Lo más socorrido, caminar 20 ó 30 minutos al día. Quien quiera perder peso tiene que poner de su parte.

¿Comemos demasiado?

La clave es comer en cantidad y calidad suficientes, pero vivimos muy bien y nos sobra de todo y nuestra alimentación es mejorable. En los suburbios de Bombay no hay obesos.

¿De qué esta hecho el nuevo fármaco?

Es una molécula sintética análoga a dos hormonas gastrointestinales, GLP-1 y GIP. Estimula la secreción de insulina y disminuye la producción de glucagón, una hormona que hace aumentar la glucosa. Combate el sobrepeso retrasando el vaciamiento gástrico y actuando sobre el hipotálamo, de manera que disminuye el apetito.

¿Costó mucho obtenerlo?

El primer fármaco que podría considerarse el antecesor remoto de tirzepatida, fue, hace 25 años, una versión química de una proteína presente en la saliva del monstruo de Gila, un lagarto venenoso descubierto en el desierto de California. Ya hice ensayos clínicos con ello. Era un inyectable muy novedoso, pero con efectos secundarios importantes. A partir de esa raíz, todo evolucionó hasta llegar a la tirzepatida.

Lleva más de tres décadas realizando ensayos clínicos y dice que deja esta actividad. ¿Se va satisfecho de su trabajo?

Por supuesto. He participado en 28 ensayos clínicos, la mayoría sobre diabetes. Algunas de las moléculas con las que experimenté no se han comercializado porque no respondieron a las expectativas. Haber contribuido a dar un paso importante contra la obesidad, una enfermedad muy incomprendida y estigmatizada, me hace sentir bien profesionalmente.

Ha compaginado sus experimentos con su trabajo como endocrino 35 años en el hospital Obispo Polanco de Teruel y ahora en la Policlínica Galileo. ¿Es la prueba de que se puede investigar desde una ciudad pequeña?

Siempre lo he defendido. En este mundo actual, tan intercomunicado, se puede hacer de todo, si uno quiere. Admito que los recursos son más limitados en equipos humanos y materiales, pero el rigor en los trabajos es el mismo.

Y, además, tiene usted familia numerosa, seis hijos, una cifra poco habitual ahora. ¿De dónde ha sacado tiempo para atender lo personal y lo profesional?

Me he organizado, pero tuve que renunciar al montañismo, al esquí y al tenis, mis aficiones. He tenido muy pocos fines de semana libres. No obstante, he de decir que soy muy feliz con mi trabajo y mi familia. Tengo la enorme satisfacción de haber visto crecer a mis hijos, que ahora se convierten en profesionales en una sociedad que necesita jóvenes.

Nacido en la localidad oscense de Angüés, habrá echado en falta en Teruel las altas montañas del Pirineo.

Más que las montañas, he echado de menos tener tiempo para hacer excursiones. He tenido siempre mucho trabajo.

Ha desarrollado toda su trayectoria profesional en Teruel. ¿Cree que se ha perdido algo por no vivir en una gran ciudad?

De ningún modo. Estoy muy orgulloso de haber nacido en mi pueblo oscense y de haber trabajado en Teruel, donde me han tratado muy bien y he podido desarrollarme profesionalmente con plenitud. Vi desde el principio que la endocrinología tenía mucho futuro y no me equivoqué.

¿Aconsejaría usted a los médicos especialistas que vinieran a trabajar a Teruel?

Siempre he dicho que los médicos jóvenes que no eligen Teruel se equivocan. Es una ciudad donde uno puede desarrollar su profesión extraordinariamente y con muchas ventajas para la vida familiar, pues todo está cerca.