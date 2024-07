Horario de la 'Puesta del Pañuelico' en Teruel 2024: del 'Toque del Campanico' al beso de Los Marinos al Torico

La Puesta del Pañuelo marca el inicio de la Vaquilla, el fin de semana más esperado de las Fiestas del Ángel de Teruel. No obstante, las peñas vaquilleras ya tienen fiesta este viernes 5 de julio, hay muchos actos agendados del Ayuntamiento y todavía continua la Feria Taurina. Miles de turolenses y visitantes, teñidos de morado por el vino, no le quitarán la vista al Torico, ni al cielo, ya que la Aemet pronostica tormentas. No obstante, los únicos que podrán ver de cerca al astado son los integrantes de la peña Los Marinos, los afortunados de este año que se encargarán de poner el pañuelico al emblema de la ciudad con Moisés Sánchez, presidente de la peña, y Javier Herrero al frente de este momento tan especial.

Horario de la 'Puesta del Pañuelico' al Torico

Como marca la tradición turolense, a las 16.30 horas se concentran las peñas en la plaza de la Catedral para el 'Toque del Campanico' del Ángel y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, le entregará el pañuelico a la peña de Los Marinos, encargados de vestir al astado de rojo.

Después, ayudados de vaquilleros, los protagonistas correrán hasta la plaza del Torico con el pañuelo en mano, donde Teruel, el resto de peñas y visitantes esperarán ansiosos a que Moisés Sánchez y Javier Herrero suban por la columna. Este momento tiene previsto que sea sobre las 16.45 de la tarde.

Programa para el 6 de julio de 2024 en Teruel