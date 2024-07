Rozalén en Teruel: "El público de mi concierto pasará por todos los estados emocionales"

¿Le preocupa que el tiempo le pueda jugar esta jueves una mala pasada en el concierto de Los Planos de Teruel (23.30) como en 2022, cuando una tormenta le obligó a cancelar su concierto de las Fiestas del Ángel?

La previsión del tiempo está muy mirada. Y si no pasa nada que no tenga que ver con el tiempo el concierto se podrá llevar a cabo.

¿Llega con ganas de sacarse aquella espina?

Tenemos muchas ganas de sacarnos la espina. Nos llevamos un chasco hace dos años al estar ahí, con todo preparado, y de repente cayó la del pulpo y no se pudo dar el concierto. La lluvia estropeó cosas de equipo. Teníamos todas las ganas del mundo de juntarnos con nuestra gente, pero son cosas que no se pueden controlar.

Acaba de sacar un nuevo disco, ‘El abrazo’. ¿Qué encontrará el público que lo escuche por primera vez en el concierto de Teruel?

El disco es muy especial, muy emocional, y la gira, que ya lleva dos meses, es muy divertida, con canciones muy diferentes. Hay de todo. Los melómanos lo gozarán. Tiene también una parte de fuertes emociones. Hay temas vitales con los que uno se puede sentir identificado fácilmente. En el concierto, haremos un recorrido por los grandes éxitos, con un punto de folklore y alguna sorpresa final. Va a pasar de todo y el público pasará por todos los estados emocionales.

Usted se define como cantautora, pero ¿qué la vincula con el fenómeno de los cantautores que eclosionó con la Transición?

Si hay una etiqueta que me gusta que me pongan es la de cantautora. Pero antes se vinculaba a la Transición, a la canción protesta y a una guitarra y una voz y ahora los estilos que engloba son diferentes, hasta el punto de que los cantautores estamos en festivales de rock o ‘indie’. Y tenemos cabida. Cada vez hay menos prejuicios en ese sentido.

¿Su origen rural –Rozalén se crío en Letur, un pequeño pueblo de Albacete– le ayuda a identificarse con públicos como el de la provincia de Teruel, que se caracteriza por su ruralidad y por la despoblación?

Hay muchas similitudes entre Castilla-La Mancha y Aragón. Los pueblos más despoblados de España están en Guadalajara, cuya cercanía con Teruel es evidente. También tengo conexión con las cuencas mineras de Teruel y con Orgullo Rural, cuyas camisetas he vestido muchas veces y con los que tengo muchas cosas en común. Conozco sus preocupaciones por haberme criado en un pueblo. Como la importancia de que nazca un niño para no cerrar la escuela o de la continuidad de los centros de salud. Pido que las instituciones también tengan en cuenta a los pueblos mas pequeños, donde mucha gente quiere vivir, pero a veces no tienen las necesidades básicas cubiertas.

Usted es promotora del festival Leturalma en Letur. ¿Se pueden hacer grandes cosas en el campo de la cultura en el mundo rural?

Por supuesto. Los pueblos están llenos de cultura, pero con Leturalma la sierra del Segura se llena de mucha gente que, en muchas ocasiones, conoce la zona por primera vez. Nos gusta que se mezcle con los mayores del pueblo. Es un festival familiar, con el folklore muy presente y en contacto con la naturaleza.