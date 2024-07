Vox se desmarca del resto del equipo de gobierno de Alcañiz: "No apoyo destrozar el parque"

El Ayuntamiento de Alcañiz, a través de la mesa de contratación y después de haber recibido tres ofertas, ha propuesto adjudicar el contrato para la creación de un nuevo parque que sustituya al actual infantil de la avenida de Aragón a la empresa valenciana Electrotecnia Monrabal S.L, “al haber presentado la oferta que ofrece la mejor relación calidad-precio”. El concejal de Vox, Carlos Andreu, se desmarcó del resto del equipo de gobierno -PP y PAR- y apoyó una propuesta del PSOE contra esta polémica obra.

La empresa se compromete a la ejecución de las obras por un precio de 729.603,68 euros y a un mantenimiento de 12 meses. El presupuesto del pliego, IVA incluido, es de 979.931,68 euros y su plazo de ejecución es de 8 meses. Para la obra el Ayuntamiento recibirá una subvención de cerca de 500.000 euros.

Contra este acuerdo se puede interponer un recurso de alzada, ante la alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde su notificación a los interesados.

Con la obra ya adjudicada, el PSOE presentó una moción en el pleno de este lunes, pidiendo que se mantenga el circuito urbano del parque, que no tiene cabida en el nuevo parque proyectado y mantener el vallado, así como el puente y el arbolado. Este grupo pidió paralizar el proyecto y pedir una prórroga de la subvención, teniendo en cuenta las peticiones de vecinos, movilizados a través de la plataforma Salvemos el Parque de Tráfico de Alcañiz.

Ramiro Domínguez, concejal del PAR, apoyó el proyecto, argumentando que es lo que Alcañiz se merece para ser “una ciudad de futuro”.

El concejal de VOX, Carlos Andreu, dijo: “Yo formo parte del equipo de Gobierno y hasta ahora he cumplido como Dios manda, pero hay cosas con las que uno no puede estar de acuerdo”. Su “visión” del parque infantil actual, explicó, es “un patrimonio a conservar, digno de tener en el pueblo y que puede ser adaptado a la normativa vigente y a las circunstancias. Sé que no estoy de acuerdo con mis compañeros, pero mi conciencia me impide estar de acuerdo con vosotros. Es la pura verdad”, dijo el concejal interrumpido por algunos aplausos del público asistente. “No me considero un traidor, es como hacerme comulgar con ruedas de molino”. “Hay que escuchar a la gente antes de tomar una medida tan drástica”. “No estoy de acuerdo con que se destroce el parque y creo que deberían valorarse otras opciones antes de continuar”, concluyó.

El concejal de Teruel Existe, Joaquín Egea, achacó al PSOE haber sido quien solicitó en su día la subvención para el parque justificando la obra no como una mejora del parque actual, sino como una medida de reactivación del comercio local. Sobre el sentir ciudadano con respecto al proyecto, Egea manifestó que “en mi entorno cercano no está suponiendo ninguna consternación”. “Lo que sería una consternación”, dijo, sería perder la subvención.

Desde el PP, el concejal Eduardo Orrios llamó a la moción del PSOE “un copia y pega” de las reivindicaciones de la plataforma Salvemos el Parque de Tráfico de Alcañiz. “Podemos entender las reivindicaciones de una plataforma por muchos motivos, como los sentimentales”, pero consideró inexplicable que el PSOE pida ahora la retirada de una subvención que ese mismo grupo pidió durante su gobierno, en la pasada legislatura. “Creo que están tratando de sacar rédito político de esto”, dijo Orrios dirigiéndose a los socialistas, a quienes echó en cara que en su día guardaron 20.000 euros para propuestas de ideas sobre el parque, dinero que finalmente destinaron a subvencionar una película.

Además, recordó Orrios, el PSOE anunció para su proyecto la eliminación del vallado del parque y retirándose, incluso, su utilización característica de parque para bicicletas para que no sea usado sólo por niños. También manifestó el concejal popular que en la comisión en la que se presentó el proyecto del parque ningún grupo político mostró su oposición.

La moción del PSOE fue apoyada únicamente por el concejal de Vox y no salió adelante.