El proyecto de red de calor de Teruel, abocado al fracaso

El proyecto para poner en marcha una red de calor en Teruel está abonado al fracaso tras el anunció del PP, con mayoría absoluta en el Ayuntamiento, de que no va a poyar esta iniciativa ante el amplío rechazo generado en el barrio de la Fuenfresca, a menos de 500 metros del emplazamiento elegido para construir la planta de biomasa que sería la cabecera de la red de distribución de agua caliente.

La oposición vecinal al proyecto ha quedado patente en la concentración de una treintena de personas a las puertas del Ayuntamiento momentos antes de celebrar su pleno ordinario del mes de julio con carteles alusivos a los problemas de contaminación y otras molestias que achacan a la red de calor impulsada por la empresa REBI. Una delegación de los manifestantes ha asistido al pleno en el que este asunto se debatió a raíz de una propuesta de Vox contra la iniciativa.

La propuestas de la formación de extrema derecha ha sido rechazada al ser apoyada solo por Teruel Existe (TE), mientras que el PSOE se ha abstenido y el PP ha votado en contra. Socialistas y populares han manifestado, no obstante, sus recelos ante el proyecto, pero han explicado que el Ayuntamiento no puede aprobar o rechazar la solicitud en el pleno sin que, previamente, se complete el expediente de autorización iniciado a instancias de la empresa.

Tras el pleno, la alcaldesa, la popular Emma Buj, ha declarado a los medios de comunicación tras la sesión que puede que el proyecto “nunca llegue el pleno” si los servicios técnicos municipales determinan que no cumple la legislación. En caso de que sí la cumpla, la última palabra la tendrá el pleno municipal y, según Buj, “es evidente que no tendría los apoyos suficientes para salir adelante desde el momento que el propio equipo de gobierno, que tiene una mayoría absoluta, no va a votarlo a favor”.

Polémica por la piscina de Los Planos

El pleno ha aprobado el proyecto para reparar la piscina de verano de Los Planos, cuya apertura al público se ha cancelado debido a las copiosas fugas de agua que presenta. La inversión, que asciende a 563.149 euros más IVA, incluirá la consolidación mediante micropilotes del vaso principal. La alcaldesa ha manifestado su previsión de cerrar la financiación de la reforma en el plazo de un mes para licitar las obras tras el verano con el objetivo de que las instalación de baño esté disponible en el verano de 2025.

El portavoz de TE, Enrique Marín, ha cuestionado la idoneidad del proyecto de reparación y ha pedido que “se hagan las cosas bien”. Ha advertido de problemas de solidez del suelo donde se asienta la piscina que podrían invalidar la reparación prevista.

El concejal socialista Diego Piñeiro ha criticado la tardanza municipal en intervenir en la piscina porque la existencia de filtraciones de la piscina se conocía, al menos, desde 2019, pero han empeorado hasta alcanzar unas dimensiones “insostenibles”, que ha cifrado en 300 metros cúbicos al día. Para Piñeiro se ha producido “un fallo muy grave de gestión” en este caso. A su juicio, la reparación “debería haberse hecho hace años”.

La alcaldesa ha explicado que ante la imposibilidad de realizar la reparación antes del verano, el equipo de gobierno popular preveía abrir las piscinas de Los Planos en junio y dejar para después del estío la reforma. Sin embargo, al dispararse las filtraciones con riesgo de ruptura del vaso, se tuvo que cancelar la temporada de baños de 2024.

Los socialistas han propuesto, sin éxito, que, teniendo en cuenta el antecedente de la piscina de los Planos, el Ayuntamiento encargue una auditoria de los equipamientos municipales para determinar su estado de conservación y las mejoras necesarias.