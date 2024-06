Gigantes y cabezudos con un siglo a sus espaldas llenan de diversión el centro de Teruel

La capital turolense ha estrenado este sábado sus Fiestas del Ángel con una puesta en escena llena de color, música tradicional, fantasía popular y emoción. Once cabezudos y seis gigantes han protagonizado uno de los primeros actos de estos días con su desfile por las calles del centro histórico acompañados de 26 músicos de la Banda Santa Cecilia y de una multitud de niños junto a sus padres y abuelos.

Se trata de la comparsa más antigua de Aragón que procesiona, ya que algunos de sus gigantes, como el Gitano, la Gitana y el Negro, fueron fabricados hace ya casi cien años. Lejos de haber quedado trasnochado, este espectáculo tiene un ejército de seguidores en Teruel y existe relevo generacional para sacar a la calle a estos grotescos personajes.

Los mozalbetes de Teruel plantaron cara a los cabezudos esgrimiendo un periódico enrollado a modo de tubo, un arma más contundente que la del contrincante, una cuerda anudada a una caña. La plaza del Torico, el espacio más amplio del casco histórico, fue escenario de una batalla campal entre los chavales y estas figuras de cartón piedra que provocaban a partes iguales risa y terror.

"A mí no me cogen"

Asier, de 10 años, que acudió con su pandilla de amigos, no se dejaba amilanar. "A mí no me cogen ni me pegan, soy muy bueno corriendo", afirmó. Más respeto infundían los cabezudos en Alejandra, de 7 años, que no se despegaba de las manos de sus padres y prefería verlos a unos cuantos metros de distancia. "El Torico me gusta, pero el Pirata me da un poco de miedo", dijo. Con tan solo cuatro años, Marina Soriano tenía claro quiénes eran sus ídolos. Saludando con la mano sin parar a los gigantes, explicaba que sus preferidos, entre estos, son los que representan a Isabel de Segura y Diego de Marcilla, "porque son los Amantes de Teruel".

Fiestas del Angel. Cazudos por las calles del centro de Teruel. foto Antonio Garcia Bykofoto 29 06 24 [[[FOTOGRAFOS]]] Antonio García/Bykofoto

Dentro de la Reina gigante iba Pedro Rodríguez, veterano en llevar a hombros a estos personajes de entre 35 y 50 kilos. El porteador explicó que la tarea no es fácil y requiere de un considerable esfuerzo físico. Sin embargo, afirmó sentirse compensado al ver "las caras de ilusión de los más pequeños" desde el ventanuco abierto entre los ropajes de la figura.

Los músicos de la Banda Santa Cecilia estaban exultantes. "Es nuestra salida más importante del año, nuestro día grande; no hay nada como ver la alegría de la gente ante la llegada de las Fiestas del Ángel", dijo el director, José Manuel Alba. La lluvia, que obligó a suspender el concierto de la noche del viernes en la plaza del Seminario, ha respetado, no obstante, los actos de este sábado.