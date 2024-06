Bancalero asegura que tiene apalabrados los profesionales para el servicio de radioterapia de Teruel

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha asegurado este viernes en Teruel que ya cuenta con los profesionales necesarios para la puesta en marcha en el nuevo hospital de esta ciudad del servicio de radioterapia, una unidad reivindicada por la población desde hace más de una década para evitar los continuos desplazamientos a otros hospitales que deben hacer los pacientes para recibir el tratamiento.

Bancalero ha dicho que su Departamento está planificando "el inicio de la radioterapia en Teruel" y, que, en este sentido, se va a fidelizar a dos radiofísicos para el funcionamiento y control de los niveles de calidad en la asistencia en el servicio turolense. Ha afirmado que ya se ha hablado con ellos y están dispuestos a trabajar en Teruel.

Ha matizado que los dos profesionales formarán parte de la Unidad de Radioterapia autonómica de Aragón, por lo que serán contratados por el hospital Miguel Servet de Zaragoza, si bien se desplazarán a Teruel todo el tiempo necesario para poder prestar la asistencia.

Además, el consejero ha prometido que el nuevo hospital de Teruel dispondrá de cirugía robótica, la tecnología más avanzada en estos momentos para realizar intervenciones quirúrgicas y que ha sido reclamada desde el Colegio de Médicos de Teruel. "Es un compromiso que yo les expreso como consejero de Sanidad", ha subrayado.

No obstante, Bancalero ha admitido que "no hay plazo" para la implantación de la cirugía robótica en Teruel, puesto que hasta que no se haya realizado el traslado del hospital Obispo Polanco al centro que se levanta en El Planizar "no se podrá planificar su instalación en las nuevas infraestructuras".

"No será necesario cerrar ningún centro de salud"

El consejero de Sanidad, que ha participado en los actos del 125 aniversario del Colegio de Médicos de Teruel, ha afirmado también que "no será necesario cerrar ningún centro de salud" de la provincia por falta de médicos de Atención Primaria, pues, según ha dicho, la fidelización de 50 profesionales para este ámbito en Aragón permite garantizar la atención en los consultorios de los pueblos a partir del próximo mes de septiembre.

Sin dermatólogos hasta septiembre

Igualmente será a partir de septiembre cuando el Servicio de Dermatología del Obispo Polanco, actualmente sin ningún especialista, pueda contar con un facultativo. José Luis Bancalero ha explicado que, si bien la solución no está todavía firmada, un médico residente que acabará su formación tras el verano ha expresado su voluntad de trabajar en el hospital de Teruel.

Mientras, un médico de Atención Primaria es el que realiza el cribado de casos, derivando a los pacientes que necesitan un tratamiento con más urgencia a Zaragoza.