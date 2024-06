El vicepresidente aragonés (Vox) acusa al PSOE y el PP de amordazar y maniatar la justicia

El vicepresidente primero y consejero de Justicia del Gobierno aragonés, Alejandro Nolasco, de Vox, ha criticado este miércoles en la capital turolense el acuerdo alcanzado por el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en el que cada uno de los dos partidos elegirá a 10 vocales del órgano de gobierno de la justicia.

Entristecido, según ha dicho, por la decisión, Nolasco ha tachado de "indecente" el reparto y ha afirmado que ambos partidos atacan frontalmente el artículo 117 de la Constitución Española que habla de la independencia judicial.

"Se han vuelto a repartir el poder judicial", ha manifestado y ha añadido que la medida le produce "un rechazo absoluto" . "Si el PSOE tenía amordazada a la justicia, viene el PP y la ata de pies y manos", ha afirmado el vicepresidente de Aragón.

Nolasco, que ha acudido a Teruel para anunciar que ya se encuentra implantado en todos los juzgados de Aragón el servicio de textualización, ha considerado que los políticos "no pueden elegir a los jueces" y ha denunciado que "lo que han hecho -PSOE y PP- estos dos años ha sido negociar cómo se repartían los jueces".

El vicepresidente de Aragón, que ha estado acompañado de la directora general de Justicia, Esmeralda Pastor, ha puntualizado, no obstante, que "el Gobierno aragonés es una cosa y otra cosa es el Gobierno de la Nación", por lo que no ha querido aventurarse a decir "hasta qué punto estas diferencias con el PP dañan o no" el pacto que el partido de extrema derecha mantiene con los populares en el Ejecutivo aragonés. Ha añadido que lo que sí ha hecho es transmitir a sus socios su malestar.