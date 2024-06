Azcón y Nolasco evidencian sus diferencias tras el pacto PSOE-PP para renovar el Poder Judicial

El vicepresidente primero y consejero de Justicia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, de Vox, ha tildado este miércoles en la capital turolense de "bochornoso" y de "reparto indecente" el acuerdo alcanzado a nivel nacional por el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cinco años en situación de bloqueo.

Tras estas palabras, el jefe del Ejecutivo autonómico, el popular Jorge Azcón, cuyo partido gobierna en Aragón en coalición con Vox, ha asegurado en Zaragoza que el pacto "beneficia a la sociedad y al Estado de Derecho y mejora a la democracia". "Hoy la justicia es más independiente" y el gobierno de los jueces "mejor que lo era ayer", ha declarado el presidente de la DGA, poniendo de manifiesto las diferencias entre ambos socios del Ejecutivo.

Nolasco, que ha acudido a Teruel para hablar de mejoras en los juzgados de Aragón, ha criticado que socialistas y populares hayan acordado repartirse al 50% la elección de los 20 vocales del órgano de gobierno de la justicia –10 cada uno– y ha acusado a ambas formaciones de "atacar frontalmente" el artículo 117 de la Constitución Española, que habla de la independencia judicial.

"Es una mentira y un engaño toda esa filfa de que ahora sí que va a haber objetividad en la elección de los jueces –manifestó Nolasco–; se han vuelto a repartir el poder judicial y eso es gravísimo". El vicepresidente aragonés, que ha dicho sentir "una gran tristeza", ha afirmado que PSOE y PP han "amordazado y maniatado a la justicia" y para escenificar su rechazo ha mostrado a los medios de comunicación una lámina con la imagen de una mujer representando a la justicia con una venda en la boca y atada de pies y manos.

Por su parte, Jorge Azcón ha puesto de relieve que la alianza alcanzada entre el PSOE y el PP incluye que jueces y fiscales no puedan volver a ejercer inmediatamente después de haber ostentado un cargo político, lo que impedirá, a su juicio, que los políticos "metan la mano" en la independencia de la justicia.

Azcón, presidente del Partido Popular en Aragón, ha afirmado que ahora los nombramientos de jueces tendrán en cuenta los méritos, la capacidad y la profesionalidad de estos y no su "adscripción" a una asociación u otra.

De no alcanzarse este acuerdo –ha agregado el presidente del Gobierno aragonés–, el resultado hubiera sido "infinitamente peor", porque el PSOE, dados sus "precedentes", hubiera tomado decisiones "extremadamente peligrosas" para la independencia de la justicia.

Una decisión "inteligente"

Azcón ha considerado que la decisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, de firmar el acuerdo ha sido "inteligente" y pensando "en el interés general", ya que la propia Constitución dice que la renovación del CGPJ se tiene que pactar en el Congreso de los Diputados con una mayoría reforzada o, lo que es lo mismo, con el concurso de los dos grandes partidos.

Sin embargo, para Alejandro Nolasco, el acuerdo llega cuando el PSOE tiene varios casos de corrupción abiertos y el PP "se presta para llevarse una parte del Poder Judicial". El vicepresidente aragonés desacreditó el pacto tildándolo de "compadreo" y afirmó que "los políticos no pueden elegir a los jueces".

Nolasco ha señalado que ha transmitido su malestar a su socio de gobierno en la Comunidad autónoma, el PP, si bien ha desvinculado estas discrepancias en torno a la resolución adoptada por PSOE y PP para renovar el CGPJ de la estabilidad del Ejecutivo autonómico.

"El Gobierno aragonés es una cosa y otra lo es el Gobierno de la nación", manifestó. "Yo no voy a aventurarme a decir hasta qué punto daña o no el pacto este ataque gravísimo", añadió Nolasco en referencia a las divergencias entre Partido Popular y Vox. No obstante, dejó una puerta abierta a posibles consecuencias políticas. "Han pasado unas horas simplemente desde que ha ocurrido esto. Estamos todavía en estado de shok", subrayó.

Juzgados más ágiles

Acompañado por la directora general de Justicia, Esmeralda Pastor, Nolasco visitó Teruel para comunicar que desde este mes de junio ya se encuentra implantado en todos los juzgados de Aragón el servicio de textualización. "La Justicia se vuelve ágil y eficaz para el ciudadano", destacó el vicepresidente, tras aclarar que el textualizador ayudará a los magistrados a revisar el contenido de los juicios y reducirá considerablemente el tiempo que transcurre hasta que se dicta una sentencia.

El textualizador convierte en un fichero de texto la grabación en vídeo de un juicio o un determinado audio, lo que facilita a jueces, fiscales y abogados la búsqueda de testimonios vertidos en una vista oral de cara a la comprobación de datos. "Ahorra un montón de trabajo a toda la Administración de Justicia", resaltó Nolasco.

La medida ha requerido de una inversión de 500.000 euros, pero, como resaltó Esmeralda Pastor, este gasto no ha supuesto desembolso alguno para el Gobierno aragonés, que lo ha financiado con los Fondos Europeos Next Generation, previstos para la recuperación del país tras la pandemia de covid. El único coste ha sido el del trabajo del equipo de técnicos que ha implementado el textualizador. La directora de Justicia aseguró que el rigor de este método de transcripción roza el 100%.

Las mejoras llegan también al Registro Civil, pues a finales de año el Gobierno aragonés quiere tener digitalizados los 9.257 tomos que acumula en total este servicio.