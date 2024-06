Quejas por el alojamiento en las oposiciones de Teruel: toallas raídas e insectos en la habitación

Los profesores que forman los tribunales que corrigen la primera de las dos pruebas de las oposiciones para profesor de matemáticas en Secundaria celebradas en Teruel amenazan con un plante y dejar de corregir los exámenes si no mejoran las condiciones de alojamiento de parte de los correctores, que consideran muy deficientes y gravosas.

La mayor parte de los 35 profesores que forman los siete tribunales de matemáticas que corrigen los exámenes realizados el pasado día 15 de junio denuncian que se tienen que pagar del bolsillo el alojamiento a la espera de que, más adelante, se lo reintegre el Departamento de Educación. Sin embargo, la principal queja es la relativa al “precario alojamiento” de siete de los examinadores, que pernoctan en un hostal “viejo, de habitaciones pequeñas, con las toallas raídas y donde hay insectos”, como explica una de las afectadas. Parte de los correctores de exámenes están alojados, sin embargo, en hoteles de buena calidad y el Gobierno aragonés se hace cargo el coste directamente, lo que genera una situación de “ciudadanos de primera y de segunda”.

Una profesora afirma que el hostal en el que está hospedada "no reúne condiciones" para alojar a alguien que tiene que trabajar una semana seguida en la corrección de exámenes. Señala que las habitaciones, sin aire acondicionado ni wifi, son pequeñas y están a pie de calle. Critica también los desayunos, que se limitan a un café con leche y una magdalena. La misma educadora apunta que se encontró en su alojamiento un saltamontes y una mariquita que habían entrado desde la calle.

Un saltamontes se coló en la habitación de uno de los profesores del tribunal. Heraldo.es

Los profesores de matemáticas que corrigen las pruebas advierten de que, si la situación no se soluciona, el próximo viernes no terminarán de corregir y no puntuarán el primer examen de las oposiciones, el A, con lo que no procederán a llamar a los opositores para realizar la segunda prueba, la B, y el proceso se paralizaría.

El malestar por el alojamiento ha llevado a los afectados a recoger firmas para un escrito de queja donde piden igualdad de trato a todos los profesores, con un hospedaje adecuado y que nadie tenga que adelantar el coste de las habitaciones. El escrito, que se remitirá al Departamento de Educación, ha sido firmado ya por 33 de los 35 integrantes de los tribunales de matemáticas.

Desde el sindicado CSIF denuncian que similar problemática de hospedaje afecta a los miembros de los tribunales de las oposiciones de educación física para Secundaria y para profesorado de Primaria, celebradas los días 15 y 22 de junio en Teruel, respectivamente. Para el delegado de Educación de este sindicato en Aragón, Víctor Gumiel, la administración educativa ha pecado de falta de previsión al no garantizar alojamiento adecuado para los profesores que corrigen los exámenes en la capital turolense durante un mes.

La Dirección General de Personal del Departamento de Educación reconoce que las oposiciones son "complejas y muy numerosas". Una fuente de la Consejería indica que "no hay hoteles concertados -en ellos, la DGA asume el coste del alojamiento directamente- para todos. Algunos miembros de tribunales tienen que adelantar el pago, pero desde el Servicio Provincial trabajarán para que no sea gravoso para ellos".

Una portavoz del Departamento de Educación indicó que "están copados desde los hoteles de tres estrellas hasta los hostales de Teruel para este proceso selectivo" y piden "comprensión a los miembros de los tribunales".