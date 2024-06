'Humi' Martínez, condecorada por evacuar la casa hundida en Teruel: "La Administración podría hacer más"

Un año del derrumbe de la casa de la calle de San Francisco de Teruel, ante el que usted tuvo la iniciativa de desalojar a los inquilinos, evitando víctimas. ¿Cómo se encuentra?

Incluso peor. Agotada tras un año de trámites, con muchas mochilas encima. Siempre el monotema, no hacemos proyectos, no pensamos en otra cosa que en salir de esto para rehacer nuestra vida.

¿Cuál fue la señal que le empujó a ir piso por piso sacando a los vecinos?

Fui a sacar el coche del garaje tras aconsejarme mi hijo que lo hiciera por si caía del techo arenilla, tras una noche achicando agua después de un tormentón. Realmente no vi el lugar tan mal, pero sentí un escalofrío por dentro. Subí corriendo las escaleras hasta el quinto piso, porque el ascensor no se abrió, y empecá a avisar de arriba a abajo.

¿Qué imágenes no ha podido borrar?

Cuando se desplomó el edificio. Y los crujidos al ir de piso en piso me vienen a la cabeza y me hacen ver peligro por todas partes.

Logró ganar un tiempo de oro y la han distinguido con la Medalla de Oro de la Ciudad. ¿Cómo se siente?

Muy agradecida. Es un orgullo y un honor, pero a la vez, como siento pena por haber perdido mi casa y esa condecoración me transporta a aquellos momentos, tengo un sentimiento agridulce.

Una numerosa concentración de turolenses arropó a los afectados el pasado jueves. ¿Qué sensación le ha quedado?

La gente de Teruel, y de fuera de Teruel, ha demostrado desde el principio, con su calor y sus aportaciones económicas, que está con nosotros. La concentración corroboró ese respaldo.

¿Se han sentido apoyados también por las Administraciones?

Algunas han hecho lo que han podido, otras no hacen todo lo que deben y otras ni se han manifestado. Me han hecho dudar si soy de Teruel, de Aragón y de España. Cuando todo el mundo colabora, aparecen las soluciones. No es cuestión de que te den todo, pero necesitamos ayuda, sobre todo económica, ¡claro que sí!

¿Cuál cree que sería en estos momentos la solución?

Me gustaría saberlo. Siempre digo que quisiera tener lo que dejé de tener ese día, un piso de las mismas condiciones. A la ciudad ya no le podemos pedir más, pero a las Administraciones sí, porque son las que pueden ayudarnos.

Si finalmente la responsabilidad del derrumbe cayese sobre los vecinos, ¿cómo podrían afrontar los elevadísimos costes del desescombro o el resarcimiento a propietarios de edificios colindantes dañados?

Gracias por recordar nuestra pesadilla de todos los días. No puedo hacerme cargo del día a día, hasta la cesta de la compra me agobia, luego, menos aún asumir esas cantidades.

¿Qué creen que ocurrió para que el inmueble se hundiera?

No sé, falta hacer pruebas, pero está claro que fue el agua. Desde hacía días se filtraban aguas, que eran fecales, porque olían mal.

Los vecinos hablan de decepción al no haber encontrado apenas objetos entre los escombros, ¿qué ha podido suceder?

Aparte de que ha sido muy largo y el tiempo habrá deteriorado todo, no ha sido un desescombro hecho con mimo, como se dijo, que por eso era tan caro. Yo no he recuperado apenas nada. Es curioso que, de los cinco que vivíamos allí –mi marido y yo y los tres hijos–, no ha aparecido ningún zapato. Tampoco cuadros ni menaje de cocina. Buscar entre los escombros fue horroroso, estamparse contra la realidad, pero necesario, para constatar que ya nada estaba como antes.

¿Cree que dentro de unas décadas seguirá en la calle de San Francisco la cicatriz del edificio hundido?

No, porque es una zona muy céntrica y muy cómoda, un sitio muy bonito para vivir. Así es como yo la veía (contiene el llanto). Estás en el casco urbano y, a la vez, al lado del río. Algún día volverá a ser un bloque de pisos o, si no, algo importante.

Reclaman cuatro millones de euros al Ayuntamiento por vía administrativa. Parece mucho dinero.

Pues está todo más que justificado. Es la cantidad que permitiría volver a construir las 21 viviendas y garajes que había allí.

¿Qué dicen las compañías de seguros?

Están quietas, no se mueven hasta saber las causas y quién es el responsable. Nos hemos quedado sorprendidos. Y, por si acaso, seguimos pagando las pólizas. Es surrealista.

El derrumbe podría acabar en el juzgado. ¿Les asusta esta posibilidad?

Sí, porque ahí el tiempo se alarga. Si llegaran a indemnizarnos, quizá habría gente que podría comprarse un piso añadiendo ahorros, pero si esa cantidad llega dentro de equis años ¿qué hacemos mientras? Aquí, uno va a estar reclamando al otro e incluso, una aseguradora a otra. Asusta.

¿Cómo les ha sentado el burofax del Ayuntamiento comunicándoles que, si son responsables del derrumbe, reclamará a sus seguros –o a ustedes mismos si no tienen cobertura– diversos gastos, como los alquileres de los pisos de realojo?

Nos ha asombrado. Que reclame los gastos de un apuntalamiento, vale, ¿pero una ayuda?. Las ayudas no se reclaman, se dan. Tendría que ser más delicado.

¿Cómo han logrado retomar la vida cotidiana?

Con mucha dificultad. Estamos en modo de espera, en bucle y en yo-yo. Un día estoy alegre y al otro, me hundo ante cualquier insignificancia. Solo quiero dar gracias a todos los que nos están ayudando. Son nuestra fuerza.