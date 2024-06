Anulada la propuesta para adjudicar para ampliar la campa del aeropuerto de Teruel

La propuesta de adjudicación de la ampliación de la campa de estacionamiento de larga estancia del aeropuerto de Teruel para habilitar 70 plazas más para grandes aviones, la Fase V, queda en el aire ante la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) que obliga al consorcio propietario del complejo aeronáutico a evaluar una oferta que había desechado. La mesa de contratación eligió la oferta presentada por Rogasa Construcciones y Contratas por 13 millones de euros, pero la elección queda ahora pendiente de puntuar una oferta descartada indebidamente.

El Tacpa admite, parcialmente, la demanda de las empresas Excavaciones Hermanos de Pablo, Vialex Constructora Aragonesa y Emipesa, que habían concurrido a la licitación para llevar a cabo la ampliación de la campa -presupuestada en 14 millones de euros y con un plazo de ejecución de 15 meses-. Las tres compañías participaron en el concurso con una oferta común con una unión temporal de empresas (ute).

El Tapca rechaza, no obstante, la pretensión de las recurrentes de anular íntegramente el concurso por entender que no debe "retrasarse la ejecución de la obra" innecesariamente. Acuerda, por lo tanto, retrotraer el procedimiento al momento de la exclusión de la oferta de la ute descartada para su evaluación. La revisión de la oferta de los recurrentes retrasará, inevitablemente, el proceso de licitación y el inicio del proyecto.

El Tapca estima que la exclusión del sobre C –con la oferta económica- de la ute recurrente no estuvo justificada. La mesa contratación del consorcio -formado por la DGA y el Ayuntamiento- descartó la propuesta porque el sobre previo, el B, incluía, a su juicio, una información de precios que no debería. El Tapca afirma que esta interpretación fue equivocada.

El tropiezo judicial afecta también a la licitación de la ampliación de la plataforma de estacionamiento temporal contigua a los hangares, Fase III, con un presupuesto de 2,3 millones de euros. La dirección de obras de este proyecto es compartida con la Fase V de la campa, lo que motivó, a la espera de la resolución del Tapca, la suspensión del proceso de licitación de la plataforma, que ahora se reanuda.