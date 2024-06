El PP y el PSOE se enzarzan por la clausura de la piscina de Los Planos de Teruel por fugas de agua

La clausura de la piscina de Los Planos de Teruel durante este verano debido a las fugas de agua que presenta y al riesgo de rotura del vaso ha enzarzado en una agria polémica al equipo de gobierno, del PP, y al PSOE. La alcaldesa, la popular Emma Buj, ha señalado en una rueda de prensa que la intención del Ayuntamiento era abrir la instalación de baño durante el periodo estival y dejar la reparación para el otoño, pero debido al gran volumen de agua que pierde el vaso principal ha sido imposible la apertura, prevista para este viernes.

El portavoz socialista, José Guillén, ha afirmado en una posterior comparecencia ante los medios de comunicación que el deterioro de la piscina "no es inesperado" porque su mal estado era "un secreto a voces".

Buj ha indicado que, ante la existencia de fugas de agua en Los Planos desde hace años, el Ayuntamiento encargó un proyecto para reparar las piscinas con un presupuesto de 681.410 euros, pero como su ejecución era inviable antes del verano se pospuso hasta el final de la temporada de baños. Aunque la previsión municipal era abrir el complejo este verano, ha sido "inviable" porque volumen de las fugas podría "resquebrajar el vaso" y, además de generar un problema de "seguridad" dejaría inservible el proyecto de reparación. Ha añadido que, como contrapartida al cierre, se ampliarán horarios en el resto de las piscinas municipales y se abrirá la piscina climatizada.

El portavoz del PSOE ha señalado que el equipo de gobierno ha incumplido sus propios planes de funcionamiento con la piscina de Los Planos. Ha afirmado que el deterioro de esta instalación puede ser indicativo de otras situaciones similares en otros equipamientos municipales y ha reclamado la elaboración de una auditoria sobre el estado de los equipamientos dependientes del Ayuntamiento.

José Guillén ha adelantado que en el próximo pleno municipal el PSOE planteará una moción para redactar un informe sobre los equipamientos acompañado de una priorización de las actuaciones necesarias para una adecuada conservación. Ha mostrado sus dudas sobre el estado de otras infraestructuras, como la piscina climatizada, el pabellón de Los Planos o los consultorios médicos de las pedanías.

Guillén ha considerado "poco creíble" que el mismo informe que recomienda acometer la reparación de la piscina de los planos no advirtiera del riesgo de rotura si no se actuaba. A su juicio, el deterioro que ha forzado la clausura "no tiene nada de inesperado".