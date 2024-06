El estremecedor vídeo del derrumbe del edificio de la calle San Francisco de Teruel

Fueron apenas unos segundos. El edificio de cinco plantas ubicado en el número 21 de la calle San Francisco de Teruel se desplomó con gran estruendo y dejando un polvoriento rastro, como puede verse en el vídeo que publicó Heraldo.es en exclusiva. No hubo daños personales, pero las consecuencias siguen afectando a sus víctimas: quedaron reducidas a añicos las viviendas de 21 familias que fueron desalojadas in extremis. Desde las 10.35 que se detectaron los alarmantes síntomas de colapso hasta que se vino abajo el edificio pasaron 50 minutos. Acababan de salir los últimos desalojados. Eran las 11.25 del martes, 13 de junio de 2023. Un día no apto para supersticiosos marcado en rojo en el calendario de Teruel.

El derrumbamiento obligó a evacuar por precaución las tres casas precedentes y las tres siguientes con un balance de cientos de personas expulsadas de sus hogares por tiempo indefinido.

El suceso no ha provocado daños personales

"Fui llamando a los vecinos por todos los pisos mientras el suelo crujía bajo mis pies", explicaba en su día a HERALDO una de las afectadas. Los últimos en ser desalojados fueron los de la planta calle. Así lo explicaba María Dolores Herrero (bajo) al especial que publicó HERALDO con motivo del colapso del edificio. "Nosotros no escuchamos que nos avisasen. Mi marido salió porque escuchó bullicio y cuando se enteró y volvió a por nosotros, ya estaban los bomberos. Fuimos los últimos en salir. De hecho, a mi nieto lo sacaron los bomberos", explicaba entonces María Dolores Herrero. Vivía en su piso del número 21 de la calle de San Francisco desde hace tres décadas con su marido, José María Luz Luz. Ese martes, su nieto estaba con ellos porque se había puesto enfermo. María Dolores lamenta no haber podido coger nada. "Salí con lo puesto. A mi me gustan mucho las jotas y tenía bastantes. Ahora me he quedado sin ninguna", asume.