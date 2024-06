La alcaldesa de Teruel dice que el Ayuntamiento "se ha volcado" con los afectados del derrumbe

“Desde el minuto uno tras el colapso del edificio, la prioridad absoluta por parte del Ayuntamiento de Teruel fue atender a quienes habían perdido sus casas” , afirma la alcaldesa, Emma Buj, con motivo del cumplimiento de un año del derrumbamiento del número 21 de la calle de San Francisco, que el 13 de junio de 2023 convirtió 21 viviendas, cocheras y locales comerciales en escombros.

La alcaldesa, que estaba en ese momento en el lugar de los hechos, recuerda como tuvo que salir corriendo junto a un grupo de personas para que no les alcanzasen los cascotes que salían despedidos al caer el inmueble. “Fueron momentos de desconcierto y horror con la incertidumbre en los primeros minutos de si los vecinos del edificio habrían sido evacuados en su totalidad”.

La rápida reacción de los bomberos, la Policía Nacional, la Policía Local y los efectivos de Protección Civil impidieron que el suceso acabara en una tragedia con víctimas humanas. “La diligencia de los agentes de estos cuerpos y la intervención de Humidad Martínez -presidenta de la comunidad de propietarios del número 21-, avisando a todos los vecinos para que desalojasen sus viviendas, evitaron la pérdida de vidas”, subraya la alcaldesa, que también destaca la respuesta inmediata de los turolenses y de asociaciones de todo tipo poniendo huchas en actos para recaudar fondos destinados a los vecinos”.

En lo que a la actuación de la Policía Local se refiere, la alcaldesa, como su máxima responsable, estuvo en permanente contacto con el inspector jefe, Pedro González, quien tras recibir un aviso telefónico de una vecina del número 21 a las 10,38 horas del día 13 de junio alertando que se le había hundido parte del suelo de la cocina, activó el operativo propio del cuerpo local de policía, haciendo acto de presencia en el lugar de forma casi inmediata un mando del cuerpo.

Los agentes intervinieron rápidamente en la evacuación de las personas que aún quedaban en el inmueble y, como medida preventiva, acotaron un amplio espacio de seguridad, limitando el tránsito de personas por ese entorno y cortando totalmente el paso de vehículos por la calle. Una vez inspeccionado el lugar junto con el servicio de bomberos, y como medida de seguridad, se evacuaron los edificios colindantes al que finalmente colapsó.

Fue entonces cuando, varios agentes de Policía Local junto a otros del Cuerpo Nacional de Policía y de bomberos percibieron ruidos de crujidos y una sensación que les hacía pensar que el edificio podía caer, ordenando a los distintos grupos de intervención la salida inmediata ante el posible suceso. Cuando estos agentes se encontraban saliendo por la puerta del edificio, se produjo el fatal desenlace, “tanto que la nube de polvo y suciedad nos impedía ver el escenario, solamente oímos un gran estruendo estremecedor”, explica la alcaldesa.

Rápidamente, desde Policía Local activaron todos los posibles servicios necesarios en relación a la seguridad del entorno y, de un modo primordial, los Servicios Sociales municipales pusieron en marcha toda la atención necesaria a las personas directamente afectadas o a cualquier otra que pudiera necesitarlo.

La respuesta municipal incluyó a 16 profesionales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento que desde un primer momento estuvieron ayudando a los vecinos. “Necesitaban atención psicológica y acompañamiento a nivel emocional, además de todo tipo de material de primera necesidad, como ropa, productos de higiene, cargadores móviles...”, añade la alcaldesa que recuerda que se activó un teléfono de emergencias proporcionado por los servicios técnicos de Informática del Ayuntamiento para la recepción de llamadas derivadas de la situación de emergencias.

Sin perder ni un sólo minuto de tiempo, el Consistorio habilitó una subvención directa de 1.000 euros por unidad familiar para la adquisición de artículos básicos, además de sufragar los gastos de las comidas en el Centro de Día de Santa Emerenciana, no sólo para los afectados del número 21, sino para los de los edificios número 19, 23-25 así como el edificio número 3 y 1 bis del Camino de la Estación. Todos los vecinos de estos edificios fueron realojados, en las habitaciones de San Nicolás de Bari de Cáritas Diocesana, así como en distintos hoteles de Teruel.

La alcaldesa recuerda el préstamo firmado el 23 de octubre de 2023 entre el Ayuntamiento y Caja Rural por valor de 1,6 millones de euros para afrontar los gastos sobrevenidos por el colapso del edificio. “Es una muestra más del interés del Ayuntamiento por ayudar a los damnificados en el derrumbe del número 21 de la calle San Francisco”, afirma la alcaldesa . Con cargo a este crédito, se está sufragando el desescombro que va costar un millón de euros y que una vez finalice en su totalidad, previsiblemente a finales de este mes de junio, permitirá que por fin se abra al tráfico la calle de San Francisco.

“Estamos hablando de un acontecimiento que ha supuesto un notable impacto socioemocional en la memoria colectiva de Teruel”, relata la alcaldesa que añade que “Soy la primera que está deseando que finalicen las obras, se esclarezcan las causas del derrumbe y los vecinos del número 23 puedan volver a sus casas cuanto antes”.

Buj insiste en que “todas las familias que lo han necesitado han sido realojadas y el Ayuntamiento se ha hecho cargo del coste de sus alquileres desde el primer día hasta hoy con una inversión total de 112.000 euros e incluso se han puesto a disposición de los afectados varias plazas de garajes de titularidad municipal”.

Del mismo modo, todos los afectados han recibido ayuda en las muchas gestiones que son necesarias por la perdida de gran parte de su documentación, de su vida y de sus enseres. “Nos hemos ocupado de hacer duplicados de escrituras en el Registro de la Propiedad a los vecinos afectados, no se les ha cobrado el IBI, hemos hecho las gestiones necesarias para que Hacienda no les cobre por todas ayudas recibidas... trámites costosos en los que no se han involucrado otros ayuntamientos ante desastres similares”.

Sólo en gastos de seguridad privada, el Ayuntamiento ha invertido más de 109.000 euros. En un primer momento, en la vigilancia del edificio de San Nicolás de Bari donde se alojaban los vecinos del número 21 hasta que se acomodaron en otras viviendas, y posteriormente en la vigilancia del solar de la calle de San Francisco.

A día de hoy, la suma de facturas abonadas por el Ayuntamiento en distintos conceptos asciende a 842.511, 89 euros.

La alcaldesa también explica que el Consistorio habilitó una nave municipal donde se han ido depositando todos los enseres y pertenencias localizadas durante el desescombro y puestas a disposición de los vecinos. “Cada sábado que me ha sido posible, acompañada de la jefa de gabinete de alcaldía, he visitado la nave y me he reunido y escuchado todas las reclamaciones y peticiones de los vecinos”, reseña Emma Buj. Las pertenencias de un valor económico han sido custodiadas por la Policía Local.

Compra del solar

En las últimas semanas, el Ayuntamiento ha hecho un ofrecimiento a los vecinos del edificio siniestrado para comprarles el solar una vez desescombrado. La alcaldesa, les trasladó la opción de adquirir el suelo por 806.076,26 euros, que es el precio máximo dictado por el Colegio de Arquitectos, que fijó una tasación de entre 659.380,79 y 806.076,26 euros. La alcaldesa incluso se mostró dispuesta a revisar la cuantía en función de la evolución del mercado inmobiliario y se comprometió a no fijarles un plazo concreto para responder al ofrecimiento. Según les advirtió Buj, una vez completado el desescombro, la propiedad del suelo comportará una serie de cargas, como el pago de impuestos o la obligación de mantenimiento, de las que los dueños quedarían liberados si aceptasen la oferta.

Desde el día después del siniestro, el Ayuntamiento de Teruel se puso en contacto con la empresa Intemac para analizar las causas del colapso. Hasta hoy se han ejecutado una serie de actuaciones de una gran complejidad dado que se han tenido que retirar 6.400 toneladas de escombros.

Paralelamente al desescombro, el Ayuntamiento sigue adelante con sus planes de articular tres sondeos en la zona –dos en la propia calle san Francisco y uno en el adyacente callejón del Gato– para estudiar el subsuelo. Los trabajos realizados se extienden por los 350 metros de longitud y los 7.000 metros cuadrados de superficie que mide la calle San Francisco, desde la Escalinata del Óvalo hasta la rotonda de La Colmena y se llevan a cabo utilizando tres metodologías capaces de alcanzar mediciones a una profundidad de 15 a 20 metros.

El desescombro acaba el 26 de junio

Concluidos los trabajos de desescombro, cuya finalización está prevista para el 26 de junio, se está en disposición de realizar los trabajos de investigación por los diferentes equipos periciales.

El Ayuntamiento mantuvo una reunión con las aseguradoras y los peritos tanto del consorcio de compensación de seguros como de la aseguradora del Ayuntamiento y los equipos designados por los propietarios para coordinar los diferentes trabajos de investigación (calicatas y sondeos) que pretenden realizar cada uno de los equipos.

Una vez realizados los ensayos en el solar así como los que se realicen en los elementos estructurales acopiados en la campa cada uno de los equipos emitirá su informe de causas del derrumbe.

Otros estudios previos realizados

En los días previos al colapso del edificio, concretamente entre los días 6 y 11 de junio, la empresa concesionaria del servicio de aguas, Aguas de Teruel, acometió una serie de revisiones en el garaje del número 21 de San Francisco donde, según consta en el informe elaborado por la empresa, “no se aprecian daños en pilares, columnas ni grietas en paredes” así como que “tampoco se observa ningún tipo de blandón o hundimiento en la calzada que hubiera dado sospecha de problemas graves en las redes de la calle”.

El mismo día 13, antes del colapso, se vuelve a realizar una inspección con cámara de TV pero no se aprecia ninguna rotura de relevancia. Esa misma mañana y, dado que no se observa ningún problema relevante con la cámara, se decide abrir varias catas en algún punto que pudieran parecer más problemático para descubrir la red y comprobar su estado. Se habla con la Policía Local para cortar el carril pero se precipitan los acontecimientos y se desaloja la calle por el aviso de derrumbe

Un segundo informe elaborado por la concesionaria Aguas de Teruel acerca de los trabajos acometidos el 26 de julio en la calle de San Francisco y aledaños concluye que “tras una jornada de trabajos de búsqueda de fugas por parte de dos técnicos mediante exploración visual, métodos electroacústicos y cámara termográfica en la Calle San Francisco, Callejón del Gato y Camino de la Estación de Teruel no se detecta ningún indicio de fuga en las calles San Francisco y Camino de la Estación”. Así mismo pone de relieve que “ el análisis del agua encontrada en la arqueta de telefonía de Callejón del Gato, arroja un resultado negativo de presencia de cloro, por lo que se descarta su procedencia de la red de agua potable”. La conclusión final apunta no se detecta ninguna fuga de agua de la red de distribución en la zona de estudio realizada el 26 de julio de 2023.

La alcaldesa de la ciudad recalca que el Ayuntamiento ha actuado con la mayor transparencia en todo momento. “Toda la documentación y todos los informes elaborados por técnicos y empresas contratadas se han remitido a los vecinos al mismo tiempo que llegaban al Ayuntamiento”.

Precisa que se han celebrado más de 20 reuniones técnicas de obra, además de reuniones periódicas mensuales tanto con los vecinos de San Francisco 21 como con el grupo de trabajo de la calle afectada y alrededores. “En todo momento se ha tenido hilo directo con todos ellos y se ha estado en permanente contacto y a su disposición de cuantos encuentros han solicitado”, concluye la alcaldesa.