En marcha un plan para rehabilitar más de 160 viviendas en los pueblos pequeños de Teruel

El Gobierno aragonés y la Diputación Provincial de Teruel (DPT) trabajarán juntos para que los pueblos pequeños dispongan de vivienda pública de alquiler que permita a los jóvenes quedarse a vivir en su localidad así como atraer nuevos pobladores que eleven el censo de habitantes en las zonas más despobladas. Las casas podrán ser destinadas también a médicos, maestros u otros profesionales que prestan servicios básicos, haciendo que el municipio resulte más atractivo.

El plan acaba de arrancar con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de una convocatoria de subvenciones de la DPT dirigida a los ayuntamientos con el objetivo de que estos puedan comprar viviendas con destino al alquiler o a fines sociales. Al concurso pueden presentarse municipios de hasta 3.000 habitantes y tendrán prioridad aquellos con menor número de vecinos.

Para ello, la DPT ha dispuesto este año un millón de euros, pero la iniciativa tendrá continuidad durante toda la legislatura, es decir, un total de cuatro ejercicios. La institución estima que el programa, en su conjunto, hará posible que entre 160 y 170 viviendas, ahora de titularidad privada, pasen a manos de los ayuntamientos de la provincia. El paso siguiente será su rehabilitación –siempre que esta sea necesaria– con ayuda del Gobierno aragonés, dentro del llamado Plan 700, en el que se incluye a toda la Comunidad Autónoma.

El consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno aragonés, Octavio López, y el presidente de la DPT, Joaquín Juste, explicaron este martes en la capital turolense los detalles del programa. Para la adquisición de las casas, los ayuntamientos con un censo igual o inferior a 100 habitantes podrán recibir hasta el 80% de la inversión. En los municipios de entre 101 y 500 vecinos se, se establece hasta el 70% de la inversión y para aquellos cuya población está entre 501 y 1.000 habitantes, el 60%. Por último, los que tienen entre 1.001 y 3.000 censados, tendrán hasta el 50%.

"No puede venir nadie"

"Si no tenemos vivienda, no puede venir nadie a nuestros pueblos a regentar nuestras tiendas, bares o multiservicios, con lo cual, perdemos gente, servicios y, muchas veces, hasta la escuela por falta de alumnos", advirtió Joaquín Juste. El presidente de la DPT aseguró que "ahora, a la gente joven, no le importa emprender en el medio rural". Destacó que, mientras en una gran ciudad quien invierte en una vivienda recupera la inversión al venderla, esto no ocurre en un pueblo y por ello las Administraciones deben corregir "ese agravio".

Octavio López puntualizó que, si bien no todos los ayuntamientos van a poder entrar el primer año en el plan de rehabilitación de viviendas

–está previsto para seis ejercicios–, "vendrán más años y más convocatorias", por lo que pidió a los alcaldes aspirantes "que estén tranquilos y preparen bien la documentación".

El consejero anunció, además, una operación especial para generar vivienda en Calamocha con el fin de fortalecer la presencia de gente en el entorno del nuevo polígono industrial, propiedad del Gobierno de Aragón. De esta forma, se entiende que encontrar personal para trabajar en las empresas de la capital del Jiloca será más fácil.