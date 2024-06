Más de 30.000 km al año para atender feligreses de 15 pueblos de Teruel: "A veces, no me da la vida"

Carretera y manta. Así transcurre buena parte de la jornada para Nacho Hernández, que con 15 parroquias a su cargo se ha convertido en el sacerdote de la Diócesis de Teruel y Albarracín que mayor número de poblaciones atiende. No obstante, los hay con 13 y 11 municipios. La falta de vocaciones y la despoblación que aqueja al mundo rural, han llevado al Obispado a agrupar en un solo cura mayor cantidad de municipios que hace apenas cinco años. Nacho empezó con ocho pueblos cuando llegó a la Sierra de Albarracín en 2017, pero pronto asumió los cuatro de otro sacerdote que cambió de destino y esta Navidad le fueron asignados tres más. Al año recorre más de 30.000 kilómetros.

"Hay días que no me da la vida, voy contra reloj", confiesa. Con varios núcleos medio vacíos, como Arroyofrío –9 vecinos–, Saldón –26– Toril y Masegoso –33–, no celebra misa dominical en todos –sería materialmente imposible–, pero trabajo no le falta. "En tres localidades oficio los sábados y en otras cuatro los domingos, pero acudo a cualquier lugar para un funeral, una visita a un enfermo, una reunión para arreglar el tejado de la iglesia, o para impartir catequesis a niños y jóvenes en edad de Confirmación", relata.

Reside en Albarracín y los sábados comienzan para él con una misa a las 10.30 en Calomarde -a 17,5 kilómetros- y otra en Terriente -a 23 kilómetros- a las 12.00. A las 16.00 está dando catequesis de Confirmación en Royuela -A 10,6 kilómetros de Albarracín- y a las 19.00, eucaristía en Albarracín. Los domingos tiene tres misas por la mañana y, a veces, otras dos por la tarde. Pese al ajetreo, destaca que consigue tiempo para conversar con los vecinos un buen rato tras cada ceremonia religiosa.

En verano, la tarea se complica, pues en todos los pueblos hay misa y procesión en las fiestas patronales, que suelen concentrarse en agosto. En esos momentos, tiene que pedir ayuda a compañeros, a veces jubilados, para dar servicio. Con todo, afirma que la clave para llegar al conjunto de los municipios es "una buena organización".

El sacerdote Nacho Hernández, celebrando misa en la iglesia de Calomarde.] Javier Escriche

A Nacho le gusta el mundo rural. "Es una pastoral muy cercana, de tú a tú. A veces siento que lleno parte del vacío que sufren los pueblos y eso recompensa", señala. A cambio, lamenta que en la Iglesia rural "falta implicación de las personas", si bien no ocurre en todos los municipios. Relata que en Calomarde hay un grupo de mujeres que se reúnen para rezar y le avisan de cualquier incidencia. En Arroyofrío, una pareja joven se ocupa por deseo propio de arreglar la iglesia.